Garrafa social: quiénes pueden acceder al beneficio con el límite de ingresos de abril 2026

Resumen de nota
- El Gobierno argentino implementó en abril de 2026 los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para familias sin gas natural, reemplazando al Programa Hogar mediante inscripción digital.
- El sistema unifica luz y gas con un tope de ingresos de $4.193.015,49 (3 CBT). Se requiere una nueva inscripción digital obligatoria para revalidar datos de vulnerabilidad social.
- Esta transición busca optimizar el gasto público mediante descuentos virtuales. La actualización mensual del tope según el INDEC definirá la permanencia de los beneficiarios.
El Gobierno puso en marcha los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un nuevo sistema que reemplaza al Programa Hogar para familias sin gas natural. Este esquema unifica la asistencia de luz y gas en una sola plataforma de acceso digital, otorgando los beneficios mediante descuentos en pagos virtuales a sus usuarios.
Aunque el programa anterior rige hasta junio, la continuidad del subsidio requiere una nueva inscripción obligatoria para revalidar los datos socioeconómicos y seguir gozando de la prestación. El acceso definitivo al beneficio depende ahora del cumplimiento de las nuevas condiciones de vulnerabilidad establecidas por la Secretaría de Energía.
Cuál es el tope de ingresos para acceder al subsidio de garrafas en abril 2026
Para acceder a los subsidios focalizados, el Gobierno establece un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC para un hogar tipo 2. Debido a que este parámetro se actualiza mensualmente, el techo de ingresos se ajusta de forma constante según la evolución de los indicadores de pobreza.
Durante el mes de abril de 2026, el tope máximo permitido es de $4.193.015,49. Este monto se calcula sobre la base de la CBT de febrero, que se situó en $1.397.671,83, y sufrirá una nueva modificación una vez que se difundan las estadísticas oficiales correspondientes a marzo.
Requisitos para acceder al descuento
Además de cumplir con el límite de ingresos establecido, los beneficiarios no deben formar parte del segmento de mayores ingresos. Podrán ser incluidos aquellos hogares que cuenten con al menos una de las siguientes condiciones:
- Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.
- Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)
- El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas por red.
- El último ejemplar de tu DNI vigente.
- El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
- Una dirección de correo electrónico personal que utilizás con frecuencia.