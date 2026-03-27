Tarjeta Alimentar de ANSES: qué productos se pueden comprar en supermercados y cuáles no

Conocé en detalle cómo aprovechar la Prestación Alimentar destinada a cubrir la canasta básica: en qué lugares se puede utilizar, la lista de artículos de almacén y limpieza permitidos, qué cosas están prohibidas y toda la información complementaria sobre los montos y requisitos del beneficio.
Dónde usar y qué comprar con la Tarjeta Alimentar
El uso de este plástico otorgado por el Gobierno está destinado exclusivamente a que los titulares puedan acceder a la canasta básica alimentaria. El beneficio se puede utilizar para adquirir productos de consumo personal en todos los supermercados que se encuentren adheridos al sistema.
La lista de los alimentos y artículos que sí se pueden comprar incluye:
- Carnes: de vaca, cerdo, pollo y pescado.
- Almacén: harinas de todo tipo, pan y sus derivados (como galletitas), y granos (lentejas, garbanzos, cebada, entre otros).
- Frescos: frutas, verduras, aceites, mantecas naturales y lácteos (leche, quesos, etc.).
- Higiene y limpieza: también está permitido llevar artículos básicos como jabón de tocador, jabón para la ropa, papel higiénico y pasta dental.
- Bebidas con alcohol o energizantes.
- Ropa ni ningún tipo de indumentaria.
- Pañales o leche de fórmula.
- Remedios.
¿A quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar?
El programa busca que las familias que más lo necesitan mejoren sus ingresos y accedan a alimentos saludables. No reemplaza a la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni es excluyente con otros planes sociales. Les corresponde a:
- Madres y padres que cobren la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive (el beneficio se mantiene activo hasta que el menor cumple los 17 años y 364 días).
- Mujeres embarazadas, a partir de los tres meses de gestación, que perciban la Asignación por Embarazo.
- Personas con hijos con discapacidad, sin límite de edad, que cobren la AUH.
- Madres de siete o más hijos que sean titulares de una Pensión No Contributiva (PNC).
El dinero se deposita mensualmente en la misma cuenta y en la misma fecha en que cobrás tu prestación principal (AUH, AUE o PNC). Los montos asignados varían según la situación de cada familia:
- $52.250: para titulares de la Asignación por Embarazo o familias con un solo hijo.
- $81.936: para las familias que tienen dos hijos.
- $108.062: para las familias numerosas con tres o más hijos