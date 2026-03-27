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Tarjeta Alimentar de ANSES: qué productos se pueden comprar en supermercados y cuáles no

La Prestación de ANSES permite comprar alimentos básicos en supermercados adheridos, con montos que varían según cada familia y acreditación automática.

Tarjeta Alimentar de ANSES: qué productos se pueden comprar en supermercados y cuáles no Foto: Ministerio de Desarrollo Social de Santiago del Estero
Hace 1 Hs

Conocé en detalle cómo aprovechar la Prestación Alimentar destinada a cubrir la canasta básica: en qué lugares se puede utilizar, la lista de artículos de almacén y limpieza permitidos, qué cosas están prohibidas y toda la información complementaria sobre los montos y requisitos del beneficio.

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Dónde usar y qué comprar con la Tarjeta Alimentar

El uso de este plástico otorgado por el Gobierno está destinado exclusivamente a que los titulares puedan acceder a la canasta básica alimentaria. El beneficio se puede utilizar para adquirir productos de consumo personal en todos los supermercados que se encuentren adheridos al sistema.

La lista de los alimentos y artículos que sí se pueden comprar incluye:

  • Carnes: de vaca, cerdo, pollo y pescado.
  • Almacén: harinas de todo tipo, pan y sus derivados (como galletitas), y granos (lentejas, garbanzos, cebada, entre otros).
  • Frescos: frutas, verduras, aceites, mantecas naturales y lácteos (leche, quesos, etc.).
  • Higiene y limpieza: también está permitido llevar artículos básicos como jabón de tocador, jabón para la ropa, papel higiénico y pasta dental.
  • Bebidas con alcohol o energizantes.
  • Ropa ni ningún tipo de indumentaria.
  • Pañales o leche de fórmula.
  • Remedios.

¿A quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar?

El programa busca que las familias que más lo necesitan mejoren sus ingresos y accedan a alimentos saludables. No reemplaza a la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni es excluyente con otros planes sociales. Les corresponde a:

  • Madres y padres que cobren la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive (el beneficio se mantiene activo hasta que el menor cumple los 17 años y 364 días).
  • Mujeres embarazadas, a partir de los tres meses de gestación, que perciban la Asignación por Embarazo.
  • Personas con hijos con discapacidad, sin límite de edad, que cobren la AUH.
  • Madres de siete o más hijos que sean titulares de una Pensión No Contributiva (PNC).

El dinero se deposita mensualmente en la misma cuenta y en la misma fecha en que cobrás tu prestación principal (AUH, AUE o PNC). Los montos asignados varían según la situación de cada familia:

  • $52.250: para titulares de la Asignación por Embarazo o familias con un solo hijo.
  • $81.936: para las familias que tienen dos hijos.
  • $108.062: para las familias numerosas con tres o más hijos
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