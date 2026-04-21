Sesión suspendida en la Cámara de Diputados por viajes y ausencias

La Cámara de Diputados de la Nación decidió cancelar la posibilidad de realizar una sesión especial esta semana, postergando así el tratamiento del proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta, popularmente conocido como “Ley Hojarasca”. Aunque el oficialismo de La Libertad Avanza tenía intenciones llevar el texto al recinto este miércoles 22 de abril, la falta de quórum obligó a las autoridades a archivar la convocatoria. El motivo principal de esta parálisis legislativa es la ausencia de un nutrido grupo de diputados que viajaron a Washington invitados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).