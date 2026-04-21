Sesión suspendida en la Cámara de Diputados por viajes y ausencias

La Cámara de Diputados de la Nación decidió cancelar la posibilidad de realizar una sesión especial esta semana, postergando así el tratamiento del proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta, popularmente conocido como “Ley Hojarasca”. Aunque el oficialismo de La Libertad Avanza tenía intenciones llevar el texto al recinto este miércoles 22 de abril, la falta de quórum obligó a las autoridades a archivar la convocatoria. El motivo principal de esta parálisis legislativa es la ausencia de un nutrido grupo de diputados que viajaron a Washington invitados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Pese a la suspensión de la sesión, el cronograma de comisiones se mantiene firme para este martes. Se espera que el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General reciba a Matías Fariña y Alejandro Cacace, funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado. El objetivo del oficialismo es culminar la jornada con la firma del dictamen de mayoría, dejando la iniciativa redactada por Federico Sturzenegger lista para ser debatida en el recinto una vez que se logre normalizar la actividad parlamentaria.
La postergación representa un cambio de planos respecto a lo conversado el viernes pasado en la Casa Rosada. En aquella reunión de la Mesa Política, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, había acordado dar celeridad a la norma que busca eliminar leyes consideradas innecesarias o anacrónicas por el Ejecutivo. Sin embargo, el panorama logístico de este lunes forzó al oficialismo a estirar los plazos, proyectando que la sesión especial recién podría concretarse durante la primera semana de mayo, una vez superada la parálisis actual.
El caso Adorni
La agenda parlamentaria se ve también condicionada por la visita institucional del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, programada para el miércoles 29 de abril. El funcionario deberá presentarse ante el recinto para brindar su informe de gestión, una cita que se dará en un clima de alta tensión debido a las recientes denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Al ser este un trámite constitucional obligatorio y de larga duración, la “Ley Hojarasca” queda desplazada del calendario de abril para evitar superposiciones con las explicaciones del jefe de ministros.
Esta nueva demora profundiza la escasa actividad que viene mostrando el recinto desde el inicio del período ordinario el pasado 1° de marzo. Hasta la fecha, la Cámara de Diputados solo ha abierto sus puertas en una oportunidad: fue el 8 de abril para sancionar la modificación a la Ley de Glaciares. Mientras el oficialismo recalcula sus tiempos, la oposición ha comenzado a articular una agenda propia de forma silenciosa.