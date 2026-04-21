Cartas de lectores: Educación, un derecho humano

“No King” repetían millares en el norte, ante los atropellos del gobernante que pone en peligro las formas democráticas. El Decreto 772/7 del gobernador tucumano, es un peligro y un ejemplo claro de un mandatario que se asume por encima de las leyes que resguardan los derechos de NNyA. Las situaciones escolares complejas, no puede zanjarse con decisiones arbitrarias que atropellan normas internacionales y nacionales, de protección a la infancia y la adolescencia. En nuestra provincia, la Guía de Situaciones Escolares Complejas, Resol. 2452/5, ofrece protocolos y orientaciones para abordar estos hechos y similares. El Jefe de Policía, en alocuciones radiales del día después, parecía enorgullecerse de un desastre que amenaza, al mejor estilo de un patotero barrial. A la crisis económica que golpea a la sociedad, se suman discursos violentos de quienes detentan el poder del Estado, de los medios o las redes. Se preguntan asombrados ¿qué pasa con los adolescentes y los jóvenes?, y olvidan que viven y padecen las decisiones de los adultos que debieran cuidarles, en especial, de los que asumen responsabilidad de Estado. El gobernador y sus acólitos, no encuentran el camino, a pesar de que ellos participaron activamente en el diseño de todos los males que nos aquejan. Este decreto es un manotazo de ahogado para distraer de los verdaderos problemas. Con un pie en cada orilla, el gobernador se hundirá sin solución posible.