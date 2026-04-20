Entre el invicto y las dudas: lo que San Martín debe mejorar para prenderse en la pelea por la cima

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán mantiene su invicto en la Primera Nacional bajo el mando de Yllana, aunque su falta de regularidad futbolística genera dudas sobre su solidez como candidato.
- El equipo alterna tramos de dominio con baches de imprecisión. Pese a sumar puntos, el cuerpo técnico busca ajustar la estructura táctica y consolidar sociedades ante rivales cerrados.
- El desafío del Santo es transformar ráfagas de buen juego en una constante. Lograr previsibilidad interna será clave para pelear el ascenso en un torneo de márgenes mínimos.
En esta etapa del torneo, los resultados todavía sostienen a San Martín en zona de protagonismo, pero el rendimiento empieza a instalar preguntas cada vez más visibles. El equipo de Andrés Yllana continúa invicto, suma puntos y se mantiene cerca de los puestos de arriba, aunque detrás de esos números aparece una sensación difícil de ignorar: todavía no logra consolidar una regularidad futbolística que lo convierta en un candidato firme. En un torneo largo como la Primera Nacional, esa variable suele marcar diferencias. No alcanza con competir; hay que sostener una versión reconocible durante varias fechas consecutivas.
La irregularidad no se expresa solamente entre partido y partido. También se observa dentro de los mismos encuentros. Puede ofrecer tramos de presión alta, circulación dinámica y dominio territorial, para luego caer en pasajes donde pierde precisión o continuidad. Esa variación le impide terminar de controlar los partidos desde una idea estable. Muchas veces domina, pero no logra sostener ese dominio durante todo el desarrollo. Ahí aparece uno de los puntos centrales del análisis.
El ejemplo más claro se vio en la secuencia reciente entre Güemes y Tristán Suárez. En Santiago del Estero mostró una de sus versiones más sólidas: orden, intensidad para recuperar y claridad para atacar. La estructura le dio respaldo y potenció rendimientos, con Santiago Briñone manejando mejor los tiempos, Alan Cisnero aportando dinámica y Diego Diellos capitalizando en el área. Sin embargo, frente a Tristán Suárez, en un contexto completamente distinto, le costó más. Tuvo la pelota, manejó el trámite por momentos y hasta jugó con superioridad numérica, pero no logró traducir ese dominio en situaciones claras.
Ese contraste no habla de una caída marcada, sino de un equipo que todavía está en construcción y que responde de manera diferente según el escenario. Cuando encuentra espacios, se suelta y lastima. Cuando debe asumir el protagonismo ante un rival replegado, necesita un poco más de elaboración y paciencia. En ese tipo de partidos, el rol de futbolistas como Nicolás Castro o Kevin López se vuelve clave para darle pausa y claridad, algo que por momentos aparece, pero que todavía no logra sostenerse durante todo el encuentro.
Las formaciones recientes también reflejan una búsqueda. Hubo variantes en nombres y estructuras, con ingresos de Ezequiel Parnisari, Tiago Peñalba o Jorge Juárez, entre otros, que responden tanto a cuestiones físicas como tácticas. Más que una falta de rumbo, eso marca un proceso de ajuste. El cuerpo técnico intenta encontrar la mejor versión posible en un torneo que exige respuestas permanentes. En ese camino, el equipo va mostrando avances, aunque todavía no logra sostenerlos de manera continua.
En lo individual, hay señales que ayudan a entender este momento. Briñone sigue siendo una referencia para ordenar cuando el equipo logra instalarse en campo rival. Cisnero aporta desequilibrio y es, muchas veces, el que rompe la estructura cerrada de los rivales. Diellos se consolida como una presencia importante en el área, incluso en partidos donde le llega poco juego claro. También aparecen situaciones puntuales que influyen: la salida de Laureano Rodríguez en las últimas formaciones modificó ciertos equilibrios en la mitad, y la expulsión de Luca Arfaras en un momento clave frente a Tristán Suárez terminó condicionando el cierre de un partido que pedía mayor control. Son detalles que, sin ser determinantes por sí solos, terminan incidiendo en el funcionamiento colectivo.
La localía también forma parte de este análisis. En La Ciudadela, San Martín suele asumir el protagonismo ante rivales que llegan con planteos cerrados. No siempre es sencillo encontrar espacios en ese contexto. Aun así, ha mostrado intención, control territorial y búsqueda constante. Lo que le está faltando es transformar ese dominio en mayor cantidad de situaciones claras y, sobre todo, en victorias que le permitan dar un salto en la tabla.
El gran desafío
¿Qué necesita para encontrar regularidad? Principalmente, sostener ciertos comportamientos más allá del rival: circulación paciente cuando el partido lo pide, agresividad bien administrada cuando recupera y mayor continuidad en los momentos favorables. También consolidar una base que le permita repetir sociedades y generar automatismos, algo clave en competencias largas.
Hoy San Martín está en una zona lógica de evolución. Compite, suma y se mantiene en carrera, pero busca dar ese paso que lo convierta en un equipo más previsible para sí mismo y más difícil para los rivales. No se trata de cambiar todo, sino de sostener lo que ya mostró en sus mejores pasajes.
Porque en la Primera Nacional, donde los márgenes son mínimos, la diferencia no siempre la marca el pico más alto, sino la capacidad de repetir una misma idea durante varias fechas. Ahí está el desafío del “Santo”: transformar sus buenas señales en una constante. Si lo consigue, no sólo seguirá siendo competitivo, sino que empezará a consolidarse como un equipo verdaderamente preparado para pelear arriba.