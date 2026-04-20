Entre el invicto y las dudas: lo que San Martín debe mejorar para prenderse en la pelea por la cima

En lo individual, hay señales que ayudan a entender este momento. Briñone sigue siendo una referencia para ordenar cuando el equipo logra instalarse en campo rival. Cisnero aporta desequilibrio y es, muchas veces, el que rompe la estructura cerrada de los rivales. Diellos se consolida como una presencia importante en el área, incluso en partidos donde le llega poco juego claro. También aparecen situaciones puntuales que influyen: la salida de Laureano Rodríguez en las últimas formaciones modificó ciertos equilibrios en la mitad, y la expulsión de Luca Arfaras en un momento clave frente a Tristán Suárez terminó condicionando el cierre de un partido que pedía mayor control. Son detalles que, sin ser determinantes por sí solos, terminan incidiendo en el funcionamiento colectivo.