Sebastián Castillo: el gigante del sur tucumano que busca ganarse un lugar en la selección argentina
El interno categoría 2009 mide 2,04 metros y es uno de los proyectos más interesantes del país. El juvenil oriundo de Santa Lucía transita días clave en Buenos Aires con el objetivo de vestir la celeste y blanca en la AmeriCup U-18 de junio.
Resumen para apurados
- El tucumano Sebastián Castillo, de 16 años y 2,04 metros, entrena en el CeNARD hasta el 30 de abril con la Selección U18 para ganarse un lugar en la AmeriCup de México.
- El interno de Quimsa integra un grupo de 15 juveniles bajo la conducción de Mauro Polla. Es uno de los más jóvenes y busca consolidarse tras las concentraciones previas en Zárate.
- El torneo en León otorgará cuatro plazas al Mundial U19. La proyección de Castillo refuerza el semillero tucumano y lo posiciona como una promesa clave para el futuro del básquet.
El básquet tucumano vuelve a decir presente en la escena nacional con nombre y apellido propio: Sebastián Castillo, joven nacido en Santa Lucía, con apenas 16 años y una estatura de 2,04 metros, forma parte del selecto grupo que integra el último Campus de Desarrollo de la Selección Argentina U18.
Desde hoy y hasta el 30 de abril, las instalaciones del Cenard son el escenario donde se reúnen 15 de los mejores proyectos del país. Bajo la conducción del entrenador Mauro Polla, el cuerpo técnico busca terminar de delinear la base que afrontará el gran objetivo del año: la AmeriCup de la categoría.
En ese contexto, la presencia de Castillo no pasa desapercibida. No solo por su imponente físico, sino también por su proyección y evolución en los últimos meses. El interno, que actualmente se desempeña en Quimsa, de Santiago del Estero, representa una de las apuestas más interesantes de esta camada, siendo además uno de los más jóvenes del grupo (categoría 2009).
El camino hacia este presente no es casual. La Selección U18 viene atravesando un proceso sostenido desde comienzos de año, con concentraciones mensuales que permitieron observar y pulir talentos. La última cita había sido en marzo, en Zárate, y esta tercera instancia en el CeNARD marcará un punto de inflexión: de aquí saldrá la preselección definitiva que encarará la recta final de preparación.
Para Castillo, este proceso tiene un valor especial. Nacido en Santa Lucía, en el sur tucumano, su crecimiento deportivo lo llevó rápidamente a insertarse en estructuras de mayor competencia, donde fue puliendo sus condiciones naturales. Su convocatoria no solo es un reconocimiento a su rendimiento, sino también una señal del potencial que despierta en el ámbito nacional.
La mirada del cuerpo técnico está puesta en consolidar un equipo competitivo que pueda estar a la altura de un desafío exigente. La FIBA AmeriCup U18 se disputará del 1 al 7 de junio en León, México, y reunirá a ocho selecciones: Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil y Venezuela. Además del prestigio, habrá en juego cuatro plazas para el Mundial U19 del próximo año.
El plantel que trabaja por estos días en Buenos Aires incluye a 10 de los 12 jugadores que lograron la medalla de plata en el Sudamericano U17, lo que habla de una base consolidada y con experiencia internacional reciente. Sin embargo, la competencia interna es alta y cada jornada de entrenamiento cuenta en la evaluación final.
En ese escenario, Castillo intenta ganarse su lugar. Su versatilidad en la pintura, sumada a su capacidad de adaptación, lo posicionan como una alternativa valiosa dentro de la rotación. Para Tucumán, su presencia ya es motivo de orgullo; para él, una oportunidad única de seguir creciendo y medirse con la élite juvenil del continente.
El básquet argentino mira al futuro y, en ese horizonte, aparece la figura de un chico de Santa Lucía que sueña en grande. Sebastián Castillo transita días clave en el Cenard, con la ilusión intacta y la firme intención de dejar su huella. Sabe que cada entrenamiento, cada indicación y cada minuto en cancha pueden acercarlo un poco más al objetivo: vestir la celeste y blanca en una competencia continental y representar no solo al país, sino también a su provincia y a su Santa Lucía natal.