Sebastián Castillo: el gigante del sur tucumano que busca ganarse un lugar en la selección argentina

El básquet argentino mira al futuro y, en ese horizonte, aparece la figura de un chico de Santa Lucía que sueña en grande. Sebastián Castillo transita días clave en el Cenard, con la ilusión intacta y la firme intención de dejar su huella. Sabe que cada entrenamiento, cada indicación y cada minuto en cancha pueden acercarlo un poco más al objetivo: vestir la celeste y blanca en una competencia continental y representar no solo al país, sino también a su provincia y a su Santa Lucía natal.