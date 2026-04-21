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Mundial de Escritura 2026: el desafío que te hace escribir en equipo para ganar

La competencia literaria abre inscripciones hasta el 3 de mayo. Es gratis, global y propone escribir en equipo durante dos semanas con consignas creativas.

ESCRIBIR CON OTROS. Más de 50.000 personas ya participaron de este desafío que invita a escribir tres veces por semana y sumar puntos en equipo. / PEXELS ESCRIBIR CON OTROS. Más de 50.000 personas ya participaron de este desafío que invita a escribir tres veces por semana y sumar puntos en equipo. / PEXELS
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • El Mundial de Escritura 2026 invita a autores globales a inscribirse hasta el 3 de mayo para competir en equipo desde el 18 de mayo, buscando fomentar el hábito de escribir.
  • Surgido en los talleres de Santiago Llach, el certamen exige redactar textos breves tres veces por semana. Más de 50.000 personas de 50 países ya participaron de esta dinámica.
  • Con jurados como Mariana Enriquez, el evento se consolida como una comunidad global que transforma el oficio solitario en un desafío colectivo con impacto en la formación literaria.
Resumen generado con IA

La escena se repite: cuadernos abiertos, notas en el celular y una consigna que llega como disparo creativo. Así funciona el Mundial de Escritura, una competencia que cada año suma participantes de distintos países y que ya abrió sus inscripciones para la edición 2026.

La propuesta es simple y efectiva. Durante dos semanas, quienes se anoten tendrán que escribir textos breves tres veces por semana —lunes, miércoles y viernes— a partir de consignas que buscan encender la imaginación. El desafío no se juega en soledad: cada participante forma parte de un equipo, y el rendimiento colectivo depende de que todos cumplan.

Un juego para escribir (aunque nunca lo hayas hecho)

No hace falta experiencia previa. El Mundial está pensado para cualquiera que tenga ganas de escribir y sostener el ritmo. Hay tres categorías según edad: niños (6 a 12 años), adolescentes (13 a 18) y adultos.

Cada jornada propone un mínimo de 3.000 caracteres —1.500 en la categoría infantil—. Si alguien no llega, el equipo pierde efectividad. Esa lógica transforma el hábito individual en una dinámica compartida, donde el compromiso propio impacta en el grupo.

Se puede armar equipo con amigos o sumarse de forma individual: la plataforma se encarga de completar los grupos. La consigna diaria es opcional, pero suele ser el punto de partida para destrabar ideas y salir del bloqueo.

De un taller a una comunidad global

El Mundial nació en 2013 dentro de los talleres del escritor Santiago Llach y dio el salto en 2020, cuando se abrió al público. En pocos días reunió a miles de personas. Desde entonces, más de 50.000 participantes de 50 países formaron parte de la experiencia.

A lo largo de las ediciones, escritores y referentes de la literatura internacional propusieron consignas y evaluaron textos. Nombres como Mariana Enriquez, Leila Guerriero o Alejandro Zambra pasaron por el proyecto, que combina juego con una puerta de entrada al mundo literario.

Cómo sigue el proceso

Una vez terminadas las dos semanas, cada participante elige su mejor texto y lo postula dentro del equipo. Luego llega la votación interna y, más adelante, la selección de finalistas y ganadores por parte del jurado.

El calendario ya está en marcha: hay tiempo para inscribirse hasta el 3 de mayo en chascoclub.com/mundial-de-escritura; y la etapa de escritura arranca el 18 de mayo.

Una excusa para empezar

El Mundial de Escritura funciona como una mezcla de rutina y juego. Obliga a sentarse, escribir y sostener el hábito. También conecta con otros, incluso sin conocerse.

Para muchos, es el empujón que faltaba. Para otros, una forma de volver. En ambos casos, la lógica es la misma: escribir, cumplir y sumar. Porque, en este mundial, las palabras también juegan en equipo.

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