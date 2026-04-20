Noche gamer e indie en Tucumán: juegos en desarrollo y comunidad en vivo

Resumen para apurados
- El Indie Dev Club se reúne el jueves 23 a las 19:00 en Tucumán (Virgen de la Merced 611) para que desarrolladores locales presenten y testeen videojuegos en un entorno abierto.
- El evento en un bar local permite mostrar prototipos y demos sin competencia. Estudiantes y profesionales intercambian ideas mediante una dinámica de pantalla compartida y charlas.
- Estos encuentros fortalecen la industria gamer regional al facilitar la creación de equipos y vínculos. Funcionan como puerta de entrada para nuevos talentos en un sector en auge.
Para quienes alguna vez pensaron “yo podría hacer un juego”, hay un lugar donde esa idea deja de ser lejana. Este jueves 23 de septiembre, Tucumán suma una nueva edición del Indie Dev Club, un encuentro abierto donde el desarrollo de videojuegos se vive en primera persona.
La cita es a las 19 en Virgen de la Merced 611. El plan es simple: juntarse, charlar, mostrar proyectos y jugar. En el mismo espacio conviven quienes programan, quienes diseñan, quienes testean y quienes solo quieren entender cómo nace un videojuego.
El formato es directo. Hay una pantalla, un proyector y desarrolladores que llegan con sus juegos en proceso. No importa si es un prototipo, una demo o una idea todavía en construcción. Cada uno puede conectar su proyecto y compartir en qué está trabajando.
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No hay jurados ni competencia. El intercambio pasa por otro lado: preguntas, devoluciones y conversaciones cara a cara. Quienes asisten ven distintos juegos, prueban mecánicas y escuchan las historias detrás de cada desarrollo.
El evento no está pensado solo para quienes ya están en el rubro. También se acercan estudiantes, gamers y personas curiosas. Para muchos, ese primer contacto con la comunidad termina siendo la puerta de entrada a un mundo que crece cada vez más.
El requisito es ser mayor de 18 años, ya que el encuentro se realiza en un bar. Más allá de eso, la invitación es abierta.
En una industria que no deja de expandirse, estos espacios cumplen un rol clave. Acá se arman equipos, surgen ideas y se fortalecen vínculos. Porque antes de convertirse en un juego terminado, todo empieza así: con una pantalla compartida, una charla y ganas de crear.