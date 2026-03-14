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Videojuegos, cerveza y comunidad: así será el Indie Dev Club en Tucumán

El encuentro será el jueves 19 a las 19 en Virgen de la Merced 611. Desarrolladores, gamers y curiosos podrán mostrar proyectos, compartir ideas y conocer a la comunidad local.

PROYECCIÓN DE VIDEOJUEGOS. 3. Desarrolladores y gamers se reúnen en Tucumán para mostrar sus videojuegos en proceso. / UNSPLASH PROYECCIÓN DE VIDEOJUEGOS. 3. Desarrolladores y gamers se reúnen en Tucumán para mostrar sus videojuegos en proceso. / UNSPLASH
Hace 2 Hs

Para quienes sueñan con crear su propio videojuego —o simplemente sienten curiosidad por cómo se hacen— aparece un nuevo punto de encuentro en Tucumán. El Indie Dev Club propone una reunión abierta donde desarrolladores, gamers y aficionados podrán compartir proyectos, ideas y experiencias.

La cita será el jueves 19 a las 19 en Virgen de la Merced 611, en el bar Oskar. El formato es simple y descontracturado: una pantalla, un proyector y personas que llegan con sus videojuegos en proceso para mostrar en qué están trabajando.

El encuentro funciona como una especie de “micrófono abierto” para desarrolladores. Cualquiera que esté creando un videojuego puede acercarse, conectar su proyecto y mostrar avances. Puede ser un prototipo, una demo o incluso una idea en desarrollo.

La dinámica apunta más a compartir que a competir. No hay jurados ni presentaciones formales. Los asistentes ven distintos proyectos, hacen preguntas, intercambian opiniones y conversan con quienes están detrás de cada juego.

La invitación no es exclusiva para desarrolladores. También pueden sumarse gamers, estudiantes o personas curiosas que quieran conocer cómo se crea un videojuego desde adentro. Para muchos, estos espacios terminan siendo el primer paso para entrar al mundo del desarrollo.

El encuentro es solo para mayores de 18 años, ya que se realiza en un bar. Pero fuera de ese requisito, la propuesta es completamente abierta.

En una industria que crece en todo el mundo, las comunidades locales cumplen un rol clave. De estos encuentros suelen surgir colaboraciones, equipos de trabajo y nuevos proyectos.

En el Indie Dev Club no se trata de presentar un producto terminado. La gracia está en mostrar lo que todavía está en proceso, escuchar opiniones y compartir la pasión por los videojuegos. Porque muchas veces las mejores ideas nacen justamente en una mesa, entre una pantalla, una cerveza y gente con ganas de crear.

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