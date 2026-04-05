Obras en Tucumán: el Poder Ejecutivo ejecuta 1.800 casas, pero arrastra un alto déficit habitacional
EN EL INTERIOR. A través del IPV, el Gobierno avanza con la ejecución de otras 28 viviendas en Burruyacu. prensa ministerio de obras públicas de la provincia
El Gobierno provincial reactivó la construcción de viviendas sociales en la Capital y el interior, y avanza con el barrio “Procrear Tucumán”. Pero se estima que más de 50.000 familias siguen a la espera de un hogar propio
Resumen de nota
- El Gobierno de Tucumán ejecuta la construcción de 1.800 viviendas sociales y el barrio Procrear para reducir el déficit habitacional que afecta a miles de familias en la provincia.
- Tras reactivar obras en la Capital e interior, como las 28 casas en Burruyacu, la gestión de Osvaldo Jaldo busca dinamizar la obra pública frente a una demanda histórica insatisfecha.
- Pese al avance de estas obras, el déficit de 50.000 hogares persiste como un desafío crítico. La continuidad de los planes nacionales y provinciales será clave para el sector.
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