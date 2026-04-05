Secciones
Política

Obras en Tucumán: el Poder Ejecutivo ejecuta 1.800 casas, pero arrastra un alto déficit habitacional

EN EL INTERIOR. A través del IPV, el Gobierno avanza con la ejecución de otras 28 viviendas en Burruyacu. prensa ministerio de obras públicas de la provincia EN EL INTERIOR. A través del IPV, el Gobierno avanza con la ejecución de otras 28 viviendas en Burruyacu. prensa ministerio de obras públicas de la provincia

El Gobierno provincial reactivó la construcción de viviendas sociales en la Capital y el interior, y avanza con el barrio “Procrear Tucumán”. Pero se estima que más de 50.000 familias siguen a la espera de un hogar propio

Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Min

Resumen de nota

  • El Gobierno de Tucumán ejecuta la construcción de 1.800 viviendas sociales y el barrio Procrear para reducir el déficit habitacional que afecta a miles de familias en la provincia.
  • Tras reactivar obras en la Capital e interior, como las 28 casas en Burruyacu, la gestión de Osvaldo Jaldo busca dinamizar la obra pública frente a una demanda histórica insatisfecha.
  • Pese al avance de estas obras, el déficit de 50.000 hogares persiste como un desafío crítico. La continuidad de los planes nacionales y provinciales será clave para el sector.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánOsvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Coparticipación: fuertes cruces entre libertarios y el oficialismo

Coparticipación: fuertes cruces entre libertarios y el oficialismo

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Plantean municipalizar el agua y expandir zonas en la capital tucumana

Plantean municipalizar el agua y expandir zonas en la capital tucumana

Comentarios