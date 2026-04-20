Cambia la dinámica en Barrio Norte: el “Tercer Espacio” se consolida como eje de los nuevos desarrollos en la ciudad

Desarrollar proyectos inmobiliarios es cuesta arriba en tanto no se dinamice el crédito hipotecario. “El ticket es alto; el costo en dólares se duplicó para el desarrollador y el precio de venta subió un 30% a un 40%. Creo que todo se acomodará cuando se potencie el crédito hipotecario”, señala el director de Avanco, que se mostró optimista en este sentido. En ese sentido contó que en los desarrollos The Point en San Pablo la dinámica muestra una incipiente recuperación, “algunas gotitas”, como dice Rojkés. La clave, más allá de este escenario, pasa por un valor intangible: la calidad. “Esa calidad está en el ADN de la empresa; sabemos construir por la mitad de precio, pero la calidad no se negocia. Nuestros emprendimientos tienen obras hídricas que no se ven; sólo se perciben cuando la situación es compleja o cuando un temblor muestra que nuestras construcciones antisísmicas son las correctas. Construcciones de calidad para que perduren en el tiempo”, detalla. Rojkés señala que, más allá de los avatares de la economía, Avanco seguirá apostando por Tucumán, “que es nuestro lugar de trabajo”.