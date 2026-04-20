Cambia la dinámica en Barrio Norte: el “Tercer Espacio” se consolida como eje de los nuevos desarrollos en la ciudad
Resumen para apurados
- Diego Rojkés, de Avanco, presentó en Tucumán el concepto de 'Tercer Espacio' para Barrio Norte, buscando integrar bienestar y urbanismo en los nuevos proyectos inmobiliarios.
- Esta tendencia prioriza la vida exterior y el movimiento peatonal. Se da en un contexto de costos duplicados en dólares y la urgente necesidad de reactivar el crédito hipotecario.
- La empresa apuesta por la calidad constructiva y seguridad antisísmica. Se prevé que el mercado se estabilice y crezca a medida que se potencie el acceso al financiamiento bancario.
Un lugar que contribuye al bienestar colectivo, donde las personas pueden relajarse entre su vida cotidiana y las cuestiones laborales. El concepto del “Tercer Espacio” está presente en los proyectos que encara Avanco Constructora. Lo dice Diego Rojkés, director de esa empresa, durante su exposición en el ciclo “Encuentros LA GACETA” sobre Real Estate”. A partir de esa definición, el constructor remarca que el desarrollo toma en cuenta la ubicación y el tipo de producto y cómo se vincula con el entorno, con una fluidez que le permita modificar para bien a esa zona. Por caso, citó las construcciones en el capitalino Barrio Norte que, además de departamentos, se genera con una dinámica particular en la que conviven bares, gastronomía, centros de pilates, gimnasios y otros amenities. “Se vive más afuera que adentro y se trabaja sobre ese vínculo con el urbanismo. Ese dinamismo es interesante”, plantea.
Rojkés dice que el Tercer Espacio es un concepto que viene de la década de 1990 y que, en la actualidad, es tendencia en los congresos de desarrolladores inmobiliarios. “La gente busca más espacio para encontrarse, estar más cómoda y moverse de a pie o en bicicleta, desde el lugar que elige para vivir”, indica. Barrio Norte, en ese sentido, es un claro ejemplo de esa dinámica, ya que tiene en su entorno, colegios, supermercados y gastronomía.
Desarrollar proyectos inmobiliarios es cuesta arriba en tanto no se dinamice el crédito hipotecario. “El ticket es alto; el costo en dólares se duplicó para el desarrollador y el precio de venta subió un 30% a un 40%. Creo que todo se acomodará cuando se potencie el crédito hipotecario”, señala el director de Avanco, que se mostró optimista en este sentido. En ese sentido contó que en los desarrollos The Point en San Pablo la dinámica muestra una incipiente recuperación, “algunas gotitas”, como dice Rojkés. La clave, más allá de este escenario, pasa por un valor intangible: la calidad. “Esa calidad está en el ADN de la empresa; sabemos construir por la mitad de precio, pero la calidad no se negocia. Nuestros emprendimientos tienen obras hídricas que no se ven; sólo se perciben cuando la situación es compleja o cuando un temblor muestra que nuestras construcciones antisísmicas son las correctas. Construcciones de calidad para que perduren en el tiempo”, detalla. Rojkés señala que, más allá de los avatares de la economía, Avanco seguirá apostando por Tucumán, “que es nuestro lugar de trabajo”.
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