Si te gusta crear contenido, este voluntariado puede ser tu próxima experiencia

Ganar experiencia mientras se estudia sigue siendo una de las mayores preocupaciones entre jóvenes. Para quienes buscan dar sus primeros pasos en comunicación, Junior Achievement Argentina abrió una convocatoria de voluntariado con foco en redes sociales, diseño gráfico y edición de contenidos digitales.
La propuesta está orientada a personas de entre 18 y 24 años que hayan participado previamente en programas de la organización. El objetivo es que puedan sumarse al equipo de Comunicación y marketing y trabajar con tareas concretas vinculadas al manejo de redes y la creación de contenido.
Qué roles están disponibles
Dentro del área, hay tres perfiles principales a los que se puede aplicar:
- Community manager:
Este rol incluye la creación de contenido para Instagram y YouTube, la interacción con la comunidad digital y el seguimiento de mensajes y comentarios. También implica colaborar en la planificación de estrategias y respetar un calendario de publicaciones. Las reuniones con el equipo son quincenales.
- Edición de video y contenidos digitales:
Quienes se postulen deberán producir y editar piezas como reels, TikToks, historias y videos para YouTube. Además, se espera que propongan ideas y acompañen la ejecución de campañas en redes sociales. En este caso, las reuniones son semanales.
- Diseño gráfico:
El perfil está pensado para quienes manejan herramientas como Illustrator o Canva. Las tareas incluyen la creación de piezas visuales para redes, la adaptación de contenidos a distintos formatos y el desarrollo de materiales alineados con la identidad de la organización.
Qué piden para postularse
Entre los requisitos, se pide tener conocimientos en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, y manejo de herramientas de edición o diseño según el rol.
También valoran que las personas estén estudiando carreras relacionadas con comunicación, periodismo, marketing o diseño, aunque no es excluyente. Sí es obligatorio haber egresado de algún programa de la organización y residir en Argentina.
Además, buscan perfiles con buenas habilidades de comunicación, iniciativa, organización y capacidad para trabajar en equipo.
Cómo es la experiencia
El voluntariado requiere una dedicación de seis horas semanales, entre abril y octubre de 2026. Durante ese tiempo, quienes participen van a integrarse al equipo y trabajar en la planificación, producción y gestión de contenidos digitales.
La experiencia permite adquirir práctica en un entorno real, con seguimiento del equipo y participación en estrategias de comunicación.