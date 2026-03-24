Secciones
SociedadTecnología

Si te gusta crear contenido, este voluntariado puede ser tu próxima experiencia

La convocatoria está dirigida a personas de 18 a 24 años que quieran sumar práctica en redes sociales, diseño o edición de video dentro de una ONG con impacto global.

CONVOCATORIA. El voluntariado ofrece la posibilidad de sumar experiencia en redes sociales, diseño y producción de contenido dentro de una ONG con alcance internacional. CONVOCATORIA. El voluntariado ofrece la posibilidad de sumar experiencia en redes sociales, diseño y producción de contenido dentro de una ONG con alcance internacional. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Ganar experiencia mientras se estudia sigue siendo una de las mayores preocupaciones entre jóvenes. Para quienes buscan dar sus primeros pasos en comunicación, Junior Achievement Argentina abrió una convocatoria de voluntariado con foco en redes sociales, diseño gráfico y edición de contenidos digitales.

La propuesta está orientada a personas de entre 18 y 24 años que hayan participado previamente en programas de la organización. El objetivo es que puedan sumarse al equipo de Comunicación y marketing y trabajar con tareas concretas vinculadas al manejo de redes y la creación de contenido.

Qué roles están disponibles

Dentro del área, hay tres perfiles principales a los que se puede aplicar:

- Community manager:

Este rol incluye la creación de contenido para Instagram y YouTube, la interacción con la comunidad digital y el seguimiento de mensajes y comentarios. También implica colaborar en la planificación de estrategias y respetar un calendario de publicaciones. Las reuniones con el equipo son quincenales.

- Edición de video y contenidos digitales:

Quienes se postulen deberán producir y editar piezas como reels, TikToks, historias y videos para YouTube. Además, se espera que propongan ideas y acompañen la ejecución de campañas en redes sociales. En este caso, las reuniones son semanales.

- Diseño gráfico:

El perfil está pensado para quienes manejan herramientas como Illustrator o Canva. Las tareas incluyen la creación de piezas visuales para redes, la adaptación de contenidos a distintos formatos y el desarrollo de materiales alineados con la identidad de la organización.

Qué piden para postularse

Entre los requisitos, se pide tener conocimientos en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, y manejo de herramientas de edición o diseño según el rol.

También valoran que las personas estén estudiando carreras relacionadas con comunicación, periodismo, marketing o diseño, aunque no es excluyente. Sí es obligatorio haber egresado de algún programa de la organización y residir en Argentina.

Además, buscan perfiles con buenas habilidades de comunicación, iniciativa, organización y capacidad para trabajar en equipo.

Cómo es la experiencia

El voluntariado requiere una dedicación de seis horas semanales, entre abril y octubre de 2026. Durante ese tiempo, quienes participen van a integrarse al equipo y trabajar en la planificación, producción y gestión de contenidos digitales.

La experiencia permite adquirir práctica en un entorno real, con seguimiento del equipo y participación en estrategias de comunicación.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán
1

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”
2

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Adorni busca retomar su agenda de gestión
3

Adorni busca retomar su agenda de gestión

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?
4

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga
5

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?
6

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Más Noticias
Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo

Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo

Buscan al periodista David Cantarino: presentaron la denuncia y crece la incertidumbre

Buscan al periodista David Cantarino: presentaron la denuncia y crece la incertidumbre

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un impulso de confianza en la última semana de marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un impulso de confianza en la última semana de marzo, según Ludovica Squirru

Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Comentarios