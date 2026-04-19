En la casa de Argentinos Juniors, Atlético Tucumán exhibió otra vez un problema que se repite y no se resuelve

En la película, el protagonista sólo logra romper el hechizo cuando decide dejar de ser espectador de su propia desgracia. Empieza a aprender artes, a ayudar a los demás y a transformar su entorno. ¿Podrá Julio César Falcioni concretar ese aprendizaje para escapar del bucle? "Soy responsable. El problema de visitante lo venimos arrastrando hace 16 meses. Claro que me preocupa y tratamos de mejorar; a veces con mejores rendimientos y a veces no tanto. En Rosario merecimos un poco más, pero tenemos que convivir con esto", reconoció el DT. El primer paso parece cumplido: la aceptación. El segundo, según sus palabras, es el único camino posible: "Se sale trabajando mucho para llegar al final sumando la mayor cantidad de puntos posible. Después veremos qué necesitamos para la segunda parte del año". lanzó.