La burocracia frena el desarrollo inmobiliario y creen que Tucumán debe flexibilizar trámites

¿Cuánto le cuesta la burocracia a un emprendimiento privado? En algunos casos, implica tiempo y, por ende, costos elevados sin que se ponga todavía un ladrillo en la obra. En otros, puede significar el desistimiento de la inversión. La comisión directiva de la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit) sugiere al sector público armar una mesa de diálogo permanente, con el fin de que se simplifiquen los procesos para la ejecución de obras. Y pone a disposición del Estado todo su equipo de profesionales para debatir e intercambiar opiniones que ayuden a que la provincia sea más competitiva en el mercado nacional del desarrollo inmobiliario. Como dijo su titular Ezequiel Coletti, en el marco del ciclo Encuentros Real Estate, organizado por LA GACETA, “necesitamos un Estado eficiente e inteligente que no frene, por cuestiones administrativos un proyecto que, para su aprobación, demanda entre seis meses a un año, además de infraestructura para los emprendimientos”. “El gobernador, los intendentes y los delegados comunales deben entender que somos aliados y que lo único que puede llevar al crecimiento de la provincia es un trabajo de modo conjunto, entre lo público y lo privado”, enfatizó. Reconoció que, en la actualidad, hay algunas charlas respecto de la elaboración de códigos de planeamiento urbano. “No nos quedamos en la crítica o en la queja; hacemos nuestras propuestas para ayudar al Gobierno”, acotó.