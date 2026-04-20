Ricardo Centurión reapareció en Racing de Córdoba con un golazo y provocó una locura en Nueva Italia

Resumen para apurados
- Ricardo Centurión marcó un gol clave en la victoria 3-0 de Racing de Córdoba ante Defensores de Belgrano este sábado en Nueva Italia por la décima fecha de la Primera Nacional.
- El delantero de 33 años rompió una sequía de 140 días sin convertir goles. Fue ovacionado tras retirarse con una molestia muscular en un partido donde también anotaron Córdoba y Viano.
- El triunfo corta una racha de dos derrotas para la Academia cordobesa, que suma 14 puntos y acecha al líder de la Zona A. Su nivel ilusiona al club con pelear el ascenso de categoría.
Racing de Córdoba consiguió una valiosa victoria por 3-0 frente a Defensores de Belgrano por la décima fecha de la Primera Nacional y uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Ricardo Centurión, que se lució con una conquista espectacular para desatar la fiesta en Nueva Italia.
El conjunto cordobés abrió el marcador a través de Leandro Córdoba, pero el momento más celebrado de la tarde llegó después. Centurión recibió fuera del área, encontró el espacio y sacó un remate de gran calidad que terminó en la red. Más tarde, Luciano Viano completó la goleada para la “Academia”.
"Ricky CenturiÃ³n"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 20, 2026
Por el golazo del jugador de Racing de CÃ³rdoba ante Defensores de Belgrano. pic.twitter.com/1vhqCtRwxn
El tanto tuvo un valor especial para el delantero de 33 años, ya que significó su regreso al gol luego de 140 días sin convertir. Su último festejo había sido durante su paso por Bolivia, cuando marcó en una victoria de Oriente Petrolero ante Blooming.
La actuación del ex Boca y Racing fue una de las notas más destacadas del encuentro. Cuando dejó la cancha a los 20 minutos del segundo tiempo por una molestia muscular, recibió una clara muestra de cariño desde las tribunas.
Ovación y alivio para Racing
"Centuuuu, Centuuuu", cantaron los hinchas desde las gradas, en reconocimiento a su rendimiento. Con este triunfo, Racing cortó una racha de dos derrotas consecutivas, alcanzó las 14 unidades y quedó a tres puntos del líder Deportivo Morón en la Zona A.