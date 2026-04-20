El costado futbolero de Luis Brandoni: cuál era el club del que era fanático el actor argentino

Un hincha genuino más allá de los escenarios

Para Brandoni, el fútbol era mucho más que un espectáculo deportivo: representaba identidad, cultura y convivencia social. Su partida deja un vacío enorme en el arte argentino, pero también el recuerdo de un simpatizante auténtico, comprometido y orgulloso de River, al que defendía con la misma pasión con la que hablaba del teatro, el cine y la democracia.