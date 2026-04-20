El costado futbolero de Luis Brandoni: cuál era el club del que era fanático el actor argentino

Resumen para apurados
- Tras la muerte de Luis Brandoni en Argentina, se destaca su vínculo con River Plate, club del que era socio vitalicio, uniendo su carrera actoral con su gran pasión futbolística.
- Brandoni hablaba con orgullo de su relación con el Millonario en entrevistas, cuestionando con dureza problemáticas actuales como la prohibición de las hinchadas visitantes.
- El fallecimiento del actor marca el fin de una era para la cultura y el deporte, donde su voz representaba una síntesis entre el arte dramático y la identidad popular argentina.
La muerte de Luis Brandoni generó una fuerte conmoción en el ambiente cultural argentino y también en el mundo del fútbol, donde su voz siempre fue reconocida. A lo largo de su vida pública, el actor jamás escondió una de sus grandes pasiones fuera del escenario: su amor por River Plate.
En distintas entrevistas televisivas y radiales, Brandoni hablaba con orgullo de su vínculo con el club de Núñez. Incluso remarcaba que mantenía una relación cercana como socio desde hacía muchos años y seguía con atención la actualidad del “Millonario”.
"Soy de River. Soy socio vitalicio de River, pero estoy enojado con el fútbol argentino", había dicho en una charla con Mirtha Legrand, cuando fue consultado sobre su relación con el deporte. Aquella frase sintetizó tanto su sentimiento por el club como su mirada crítica sobre la realidad local.
El actor no se detenía solo en su fanatismo, sino que también analizaba el contexto general del fútbol nacional. "Este es el único país del mundo donde la hinchada visitante no puede entrar a la cancha", remarcó, al cuestionar una medida que consideraba contraria al espíritu popular del juego.
Un hincha genuino más allá de los escenarios
Para Brandoni, el fútbol era mucho más que un espectáculo deportivo: representaba identidad, cultura y convivencia social. Su partida deja un vacío enorme en el arte argentino, pero también el recuerdo de un simpatizante auténtico, comprometido y orgulloso de River, al que defendía con la misma pasión con la que hablaba del teatro, el cine y la democracia.