¿Sos el próximo Rey del Pop? Un cine en Tucumán busca al mejor imitador de Michael Jackson, ante el estreno de su película

Resumen para apurados
- Cine Atlas de Tucumán lanzó un concurso para hallar al mejor imitador de Michael Jackson mediante Instagram, previo al preestreno de la biopic 'Michael' el 22 de abril de 2026.
- Los fans deben subir videos bailando antes del 21 de abril para ganar entradas. El film, dirigido por Antoine Fuqua, es protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop.
- Esta campaña busca potenciar la asistencia al cine y el legado del artista en Tucumán. Se anticipa una alta demanda de funciones especiales ante el gran interés de la comunidad.
La vida, la música y el legado de Michael Jackson llegan a la pantalla grande con “Michael”, una de las películas más esperadas del año. El film tendrá su estreno en Argentina el 23 de abril de 2026, aunque en el Cine Atlas habrá una función especial de preestreno el miércoles 22, pensada para los fanáticos que quieran verla antes que nadie.
Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, la producción propone un recorrido por la vida del artista desde sus inicios hasta convertirse en un ícono global.
En ese marco, hay una propuesta pensada para los fans: un concurso de baile que permite ganar entradas y combos para vivir la experiencia en el cine.
La iniciativa es impulsada por el mismo cine, que ya abrió la convocatoria y fijó una fecha límite clara: hay tiempo hasta el 21 de abril para participar. El ganador se dará a conocer el 22, en coincidencia con el preestreno del film.
Cómo participar del concurso
La consigna es simple y apunta a la esencia del artista: el baile. Quienes quieran sumarse deben grabarse interpretando su canción favorita de Michael Jackson y subir el video a Instagram, ya sea en historias o en el feed.
Para que la participación sea válida, es necesario etiquetar al cine (@cine.atlas) y utilizar el hashtag #ATLASMICHAEL. Además, el perfil debe estar público para que se pueda ver el contenido.
La propuesta busca recrear el espíritu del Rey del Pop, conocido por sus coreografías icónicas y su estilo único sobre el escenario. Desde pasos clásicos como el “moonwalk” hasta interpretaciones más libres, todo suma a la hora de competir.
Qué se puede ganar
El premio incluye cuatro entradas para ver la película “Michael”, junto con dos combos de pochoclos (baldes) y cuatro bebidas.
El anuncio del ganador será el 22 de abril, día en que también se realizará el preestreno en la provincia. Por eso, quienes participen no solo compiten por un premio, sino también por la posibilidad de ser parte de una función especial antes del estreno oficial.
El estreno de “Michael” en Tucumán
El film propone un recorrido por la vida del artista, desde sus inicios hasta convertirse en una figura global. La producción recrea momentos emblemáticos de su carrera, incluyendo shows y videoclips que marcaron a distintas generaciones.
Las entradas pueden adquirirse en boletería o a través de la web del cine. Desde la organización indicaron que, según la demanda, podrían agregarse más funciones durante la semana de estreno.
Un detalle importante: la promoción de entradas a mitad de precio de los miércoles no aplica para la función de preestreno del 22 de abril.
Con el concurso en marcha y el cierre cada vez más cerca, la invitación está abierta: quienes quieran rendir homenaje a uno de los artistas más influyentes de la música tienen una oportunidad concreta de hacerlo… y de ganar.