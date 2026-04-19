Con Alan Cisnero entre los destacados, así quedó el 1x1 de San Martín en el empate con Tristán Suárez

Los puntajes:

Darío Sand (6)

Una triple tapada, promediando el segundo tiempo, impidió que el “Santo” perdiera el invicto en su casa. Tuvo un error de cálculo que casi le cuesta un gol, pero Parnisari remendó su error en la línea.



Ezequiel Parnisari (6)

Correcto en cada cruce, le hizo sentir el rigor a cada atacante que se volcaba por su sector. Además, intentó empujar al equipo en el complemento.



Nicolás Ferreyra (6)

Por arriba estuvo impasable y tuvo dos chances para convertir de cabeza a la salida de una pelota parada. En ambas ocasiones, a su testazo le faltó potencia.



Guillermo Rodríguez (6)

Estuvo firme en la marca y consolidó la línea de tres. Como siempre, aportó en el juego aéreo y se mostró solido en el mano a mano. Incluso se animó a proyectarse.



Elías López (4)

Le costó demasiado su primer partido jugando de titular. No logró hacer pie ni en la marca ni cuando intentó pasar al ataque. Tuvo una chance en el complemento, pero remató alto.



Nicolás Castro (6)

En el primer tiempo pidió todas las pelotas e intentó hacerse cargo de la generación de juego. De una escalada suya por izquierda, casi llega el 1-0 de Diellos.



Santiago Briñone (5)

En la marca alternó buenas y malas. Tuvo un remate de zurda que Bigo tapó con lo justo y un pegó un tiro libre en el travesaño.



Alan Cisnero (6)

Fue el jugador más desequilibrante de San Martín. Cada vez que tocó el balón fue para adelante. Inexplicablemente, el DT lo cambió en el complemento.



Lucas Diarte (5)

En la marca tuvo buenas y malas. Pasó al ataque con criterio y convicción, y fue importante para impulsar al “Santo” a buscar la victoria.



Lucas Arfaras (4)

Comenzó bien, pero se fue desinflando con el correr de los minutos. Pegó una patada innecesaria y vio la “roja” de manera correcta.



Diego Diellos (4)

Chocó más de lo que jugó. Pivoteó bien, pero le costó quedar de cara al gol. En el complemento, con el ingreso de Pons, se lo notó algo incómodo.



Kevin López (5)

Intentó hacer jugar al equipo y pidió todas las pelotas. Comenzó bien, pero terminó cayendo en la incertidumbre del equipo.



Benjamín Borasi (5)

Generó un par de buenas jugadas individuales por el costado, aunque le faltó mayor determinación para meterse al área rival.



Facundo Pons (-)

Tuvo un cabezazo desde una posición inmejorable, pero el disparo salió al medio del arco y Bigo contuvo sin problemas.



Jorge Juárez (-)

Jugó poco para ser analizado, aunque intentó perforar la defensa del “Lechero” por la banda derecha.