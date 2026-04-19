La cuenta pendiente de San Martín está en casa: qué muestran los números en La Ciudadela

La tabla, por ahora, lo sostiene en una posición expectante. Tras 10 fechas, San Martín aparece cuarto con 15 puntos, producto de tres victorias y seis empates, todavía sin derrotas. Por delante se ubican Gimnasia y Esgrima de Jujuy, líder con 21 unidades; el propio Tristán Suárez, que llegó a 17; y Nueva Chicago, tercero con 16. Es decir, el “Santo” sigue cerca de la cima, a una distancia remontable y con margen para crecer. Sin embargo, también queda la sensación de que podría estar bastante más arriba si hubiese capitalizado mejor sus presentaciones en Tucumán.