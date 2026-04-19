La respuesta de Yllana tras el empate: “Hay gente que busca el caos y San Martín está cuarto e invicto”

Luego del empate sin goles contra Tristán Suárez, Andrés Yllana habló en conferencia de prensa y valoró la actuación de San Martín. “Me quedo con el rendimiento porque es lo único que puedo hacer para influir en el resultado. Después, el resultado es inmanejable”, afirmó el entrenador que remarcó que el equipo sigue “invicto y cuarto”, y sostuvo que el verdadero hincha disfruta este presente.