La respuesta de Yllana tras el empate: “Hay gente que busca el caos y San Martín está cuarto e invicto”

Luego del empate sin goles contra Tristán Suárez, Andrés Yllana habló en conferencia de prensa y valoró la actuación de San Martín. “Me quedo con el rendimiento porque es lo único que puedo hacer para influir en el resultado. Después, el resultado es inmanejable”, afirmó el entrenador que remarcó que el equipo sigue “invicto y cuarto”, y sostuvo que el verdadero hincha disfruta este presente.
“Hay gente que busca continuamente el caos, siente que nada alcanza y contagia de manera negativa”, lanzó el DT, que destacó la respuesta del público en La Ciudadela.
“Hoy la gente dejó marcado que sabe identificar cuando el equipo entrega y rinde”. Sobre el desarrollo del juego, explicó que generaron situaciones y solo faltó eficacia.
"Nos faltó convertir", dijo Yllana
“El equipo lo hizo bien, nos faltó convertir”, explicó el DT, que también se mostró confiado de cara al futuro, “Estamos seguros de que vamos a llegar a las finales con posibilidades de ascender”, cerró.