San Martín no supo aprovechar sus ventajas en La Ciudadela y dejó escapar una oportunidad de oro

La tarde estaba servida como esas mesas que esperan invitados importantes. En La Ciudadela no era un partido más: enfrente aparecía Tristán Suárez, escolta de la zona, y San Martín tenía la posibilidad concreta de treparse a ese lugar si lograba una victoria. Era una final adelantada, una de esas jornadas que pueden marcar el pulso de un torneo. También era una oportunidad ideal para ratificar todo lo bueno que había insinuado en las últimas fechas y, sobre todo, para empezar a reconciliarse con su gente en casa. Sin embargo, cuando el silbato de cierre apagó la ilusión, lo único que quedó fue un 0 a 0 frío, pesado y con sabor a oportunidad desperdiciada.