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Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas: prevén lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

Cuáles serían las zonas más afectadas, según el pronóstico.

Alerta amarilla por tormentas para Tucumán. Alerta amarilla por tormentas para Tucumán. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Tucumán este domingo 19, con vigencia hasta el martes, debido a un frente que traerá lluvias intensas, ráfagas y granizo.
  • El fenómeno afectará la capital y zonas bajas con vientos de 70 km/h y hasta 40 mm de agua. Autoridades piden precaución y evitar actividades externas ante la actividad eléctrica.
  • La inestabilidad persistirá 48 horas, exigiendo vigilancia ciudadana. Este evento refleja un patrón climático severo que afecta simultáneamente a gran parte del territorio nacional.
Resumen generado con IA

Tucumán se encuentra bajo alerta nivel amarillo por tormentas, de acuerdo con el parte actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 19. El fenómeno, que podría extenderse al menos hasta el martes 21, anticipa condiciones inestables con episodios de variada intensidad.

Zonas afectadas

El alerta abarca Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Según el informe, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

En cuanto a los valores de lluvia acumulada, se estiman entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros sean superados de manera puntual.

El nivel amarillo implica la necesidad de mantenerse informado ante posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes. En la escala de alertas, el nivel rojo indica la necesidad de seguir instrucciones oficiales de manera inmediata, el naranja llama a la preparación, mientras que el verde señala condiciones de tranquilidad.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas más intensas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Asimismo, se sugiere mantenerse atento a las actualizaciones de los organismos oficiales ante eventuales cambios en la intensidad del fenómeno.

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