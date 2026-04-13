Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Alerta por tormentas en el norte

Mientras que en el norte de Córdoba y en toda la superficie de la provincia de Santiago se espera que las tormentas lleguen más temprano, en el este de Jujuy, oeste de Chaco y en Formosa completa, las mismas llegarán recién a la noche. Para las primeras localidades, el pronóstico comienza por la tarde, entre las 13 y las 18 horas.