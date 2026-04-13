Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas por tormentas y vientos de hasta 90 km/h este lunes en siete provincias del norte y sur de Argentina, advirtiendo riesgos climáticos inminentes.
- El fenómeno incluye actividad eléctrica, granizo y lluvias de hasta 80 mm en el norte, mientras que en la Patagonia se esperan ráfagas intensas que rotarán hacia el oeste el martes.
- La inestabilidad climática afectará las actividades cotidianas y la seguridad de bienes. El SMN recomienda evitar salidas y asegurar objetos para mitigar el impacto del temporal.
Otro período de inestabilidad climática comienza en la nueva semana de abril, panorama que se extiende a lo largo del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este lunes nuevos reportes de tormentas y vientosque se extenderán en la región del norte así como en el sur, los cuales representan riesgos para los bienes y podrán interrumpir las actividades cotidianas.
El parte diario del SMN advirtió una jornada de eventos meteorológicos de considerable intensidad, señalando la alerta amarilla en siete jurisdicciones del territorio nacional. A través del Sistema de Alerta Temprana (SAT) se estableció que las zonas del norte se enfrentarán a tormentas, en las que se incluirá abundante caída de agua, actividad eléctrica y posible caída de granizo, mientras que los distritos del sur se encontrarán con ráfagas de gran severidad.
Alerta por tormentas en el norte
Mientras que en el norte de Córdoba y en toda la superficie de la provincia de Santiago se espera que las tormentas lleguen más temprano, en el este de Jujuy, oeste de Chaco y en Formosa completa, las mismas llegarán recién a la noche. Para las primeras localidades, el pronóstico comienza por la tarde, entre las 13 y las 18 horas.
De acuerdo con el SMN se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes en estas jurisdicciones. Las ráfagas de viento serían considerables, llegando a los 89 km/h mientras que los valores de precipitación acumulada alcanzarán entre 30 y 80 mm, los cuales pueden ser superados de forma localizada. Este aviso, advierte la entidad climática, se extenderá hasta mañana.
Alerta por vientos en el sur
En el sur, el panorama se reduce únicamente a los vientos que afectarán gran parte del territorio de Santa Cruz y toda la totalidad de Tierra del Fuego. Durante la noche se esperan vientos del sector norte con velocidades estimadas entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Según el pronóstico del SMN, a partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector Oeste.
Recomendaciones del SMN
Ante el panorama de gran intensidad climática, el SMN proporcionó algunas recomendaciones.
Alerta tormentas:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por vientos:
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.