Cartas de lectores: ruta 321

La ruta provincial 321, tramo que al recorrer jurisdicción de Los Ralos toma el nombre de Gobernador Piedrabuena, fue sólo asfaltada hasta casi el límite con Ranchillos por la actual gestión de gobierno. Es muy transitada en época de zafra y cosecha. Requiere que se la pavimente completa y que se erradiquen los basurales clandestinos. Como nexo entre las R321 y R316 -Los Ralos/Colombres- hay un vetusto puente que sortea un canal de residuos industriales en toda época, con sólo dos caños de cemento; es muy peligroso y sólo la pericia de los choferes de la empresa Florida lo evita. Muchas veces está intransitable; en su recorrido están la Escuela 12 de Octubre y varios pueblos que quedan aislados.