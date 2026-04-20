El deporte como rehén de la barbarie

Es imperativo que las federaciones y asociaciones implementen protocolos de resolución de conflictos y que el diálogo se convierta en la herramienta principal desde el hogar, reforzándose en las escuelas y los clubes mediante charlas de concientización que eviten que la violencia escale. La intervención judicial es igualmente fundamental para dejar claro que estos actos tienen consecuencias penales reales. No se trata de un simple incidente de cancha, sino de una agresión física grave que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas en un entorno que debería ser sagrado por su función social. Como sociedad, debemos preguntarnos qué mensaje les estamos enviando a las nuevas generaciones. Si el ejemplo que reciben en el lugar donde deberían aprender sobre el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo es la violencia más cruda, el futuro del deporte y de nuestra convivencia ciudadana está en serio peligro. Es momento de poner límites y recuperar el deporte como un refugio de paz y aprendizaje. La erradicación de la violencia es una obligación moral de cada padre, de cada dirigente y de cada ciudadano que pisa un club para evitar que el odio y la intolerancia sigan ganando el partido.