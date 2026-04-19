Detienen a tres sospechosos y secuestran más de 177 kilos de cocaína

Resumen para apurados
- Gendarmería detuvo a tres sospechosos y secuestró 177 kilos de cocaína tras allanamientos en fincas de Colonia Santa Rosa, Salta, desarticulando un centro de acopio regional.
- La investigación permitió localizar ocho inmuebles usados para almacenamiento. En los operativos se incautaron además cinco camionetas, un tractor y celulares de los implicados.
- El operativo destaca por la cooperación internacional con Colombia. Se espera que el análisis de los dispositivos secuestrados permita identificar a más miembros de la red criminal.
Tres integrantes de una organización narcocriminal fueron detenidos cuando acopiaban más de 177 kilos de cocaína en el interior de una finca de Salta, en la localidad de Colonia Santa Rosa. El operativo fue el resultado de una investigación llevada adelante por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina.
Las tareas de inteligencia permitieron geolocalizar ocho inmuebles —entre domicilios particulares y fincas arrendadas de manera temporal— donde se realizaban maniobras de almacenamiento de estupefacientes. Con esta información, el magistrado interviniente y la Sede Fiscal Descentralizada de Orán ordenaron una serie de allanamientos simultáneos.
Los procedimientos, que finalizaron en la tarde del día anterior, incluyeron cinco viviendas y tres fincas rurales. En uno de estos predios, los gendarmes detectaron a tres hombres manipulando paquetes rectangulares compatibles con droga. Al darles la voz de alto, los sospechosos intentaron huir a pie, pero fueron interceptados mientras escapaban hacia el ejido urbano.
Como resultado del operativo, se secuestraron 171 ladrillos de cocaína con un peso total de 177 kilos y 755 gramos, además de un tractor con acoplado, cinco camionetas, cuatro teléfonos celulares, un disco DVR y otros elementos de interés para la causa.
Los detenidos, de nacionalidad argentina y venezolana, ya contaban con órdenes de captura y eran investigados por su presunta vinculación con una organización dedicada al tráfico de drogas.
En los allanamientos participaron distintas unidades de la fuerza, entre ellas la Dirección Antidrogas, el Centro de Análisis Criminal, el Escuadrón 20 “Orán” y equipos de criminalística de la región. También colaboró personal del Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado con sede en Bogotá, Colombia.