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Cura DJ en Plaza de Mayo: cómo fue la noche del show que convocó a miles de personas

Miles asistentes colmaron avenidas principales con pancartas amarillas que recordaban su legado pontífice argentino en el primer aniversario partida.

Cura DJ en Plaza de Mayo: cómo fue la noche del show que convocó a miles de personas Cura DJ
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El cura DJ Guilherme Peixoto brindó un show gratuito en Plaza de Mayo ante miles de personas para homenajear el legado del Papa Francisco mediante música electrónica y mensajes de fe.
  • El evento, organizado por la Fundación Miserando, combinó ritmos techno con discursos papales. Asistieron entre 120.000 y 250.000 personas, integrando oraciones y sonidos sintéticos.
  • La iniciativa busca acercar a la juventud a la Iglesia mediante lenguajes modernos. El apoyo del arzobispo García Cuerva marca una apertura institucional hacia nuevas formas de culto.
Resumen generado con IA

Plaza de Mayo recibió una multitudinaria congregación juvenil para honrar la memoria del papa Francisco mediante sonidos sintéticos. El sacerdote portugués Guilherme Peixoto encabezó esta sesión musical gratuita denominada Todos frente al histórico Cabildo. Miles asistentes colmaron avenidas principales con pancartas amarillas que recordaban su legado pontífice argentino en el primer aniversario partida.

El "cura DJ" hizo vibrar Plaza de Mayo con un show multitudinario en homenaje al Papa Francisco

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El evento combinó oraciones religiosas con ritmos techno ante una audiencia diversa de todas las edades y estratos sociales. Fundación Miserando coordinó la presentación, la cual tuvo transmisión directa por plataformas digitales para alcanzar un público global. Cerca 120.000 personas ocuparon centro porteño, aunque cifras gubernamentales elevaron esa estimación hasta los 250.000 concurrentes.

Un puente entre la fe y el ritmo

El repertorio incluyó mezclas artistas comerciales junto a fragmentos discursos papales emblemáticos. Guilherme Peixoto sorprendió concurrencia al fusionar bases electrónicas con letras cristianas sobre importancia convicción personal. "Tú le dirías a las montañas: muévanse", exclamó gente mientras bailaba bajo luces escenario.

La propuesta buscó atraer sectores alejados Iglesia tradicional mediante lenguaje artístico contemporáneo. Carmen D’Aloia destacó relevancia incluir nuevamente jóvenes dentro catolicismo a través estas iniciativas modernas. "Sinceramente, me parece maravilloso", afirmó mujer respecto integración cultural observada durante noche.

Testimonios de una noche histórica

Muchos seguidores viajaron desde puntos remotos para presenciar show ex capellán militar portugués. Pablo Fernández llegó Mar Plata para celebrar cumpleaños amigo en este entorno festivo. "Que mezcle la electrónica con todo eso y que lo hiciera popular... me parece increíble", comentó joven entusiasmado. atmósfera permitió presentes olvidar momentáneamente dificultades cotidianas contexto nacional.

arzobispo porteño Jorge Ignacio García Cuerva cerró jornada con palabras dirigidas miles espectadores. prelado reconoció que, pesar no ser su estilo predilecto, música representaba oportunidad divina conexión. Por parte, pequeña Olivia disfrutó experiencia escolar vinculada educación religiosa. "Nunca vi a un padre DJ", confesó niña cordobesa ocho años asombro.

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