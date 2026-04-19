Cura DJ en Plaza de Mayo: cómo fue la noche del show que convocó a miles de personas

El evento combinó oraciones religiosas con ritmos techno ante una audiencia diversa de todas las edades y estratos sociales. Fundación Miserando coordinó la presentación, la cual tuvo transmisión directa por plataformas digitales para alcanzar un público global. Cerca 120.000 personas ocuparon centro porteño, aunque cifras gubernamentales elevaron esa estimación hasta los 250.000 concurrentes.