Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Resumen para apurados
- El Cono de Arita, formación volcánica de 200 metros en el Salar de Arizaro, Salta, atrae al turismo mundial por su forma cónica perfecta y su gran similitud con las pirámides egipcias.
- Ubicada a 3.460 metros de altura, esta geoforma genera una ilusión óptica sobre el salar. Requiere vehículos 4x4 y guías tras un viaje de siete horas desde la capital de la provincia.
- Este monumento natural consolida a la Puna salteña como destino clave, impulsando el turismo de aventura y fotográfico mediante paisajes únicos que sorprenden a nivel internacional.
Los amantes de la cultura egipcia estarán encantados al conocer que en Argentina hay una pirámide que, a simple vista, se ve muy parecida a las de los antiguos faraones. Pero, lejos de tratarse de una maravilla de la humanidad, es una pirámide natural, lugar de encuentro para el turismo ubicado a poco más de 660 kilómetros de San Miguel de Tucumán.
Argentina cuenta con un sinfín de paisajes, una enorme diversidad en flora y fauna y los más variados climas y relieves. Esto hace que el país, a lo largo y a lo ancho del territorio, cuente con una infinidad de maravillas naturales capaces de sorprender al turismo local e internacional.
A estos monumentos naturales se suma el mítico Cono de Arita, una “geoforma cónica perfecta de origen volcánico de 200 metros de altura, emplazada a 3.460 metros de altura sobre el nivel del mar”, según el sitio web de la Municipalidad de Tolar Grande, Salta.
Turismo: la gigante pirámide natural de Salta
El Cono de Arita sorprende, además de por su forma, por su soledad. Ubicado en el centro de una perfecta planicie de la puna salteña, se ve como un pico cuya base queda cubierta de nubes. Pero, se trata solo de una ilusión óptica formada por la claridad del suelo del Salar de Arizaro. De fondo, a lo lejos, otras montañas –ordinarias en comparación con esta pirámide natural– acompañan el paisaje.
El viaje desde la capital de Salta hasta Tolar Grande, donde se encuentra la pirámide, puede tomar alrededor de siete horas. Desde la ciudad, la ruta 51 hacia el noroeste lleva a la intersección con la ruta 27 después de 230 kilómetros. Desde allí se sigue hacia el sudoeste por 136 kilómetros más por ruta 27 hasta llegar a la localidad del Cono de Arita.
Se recomienda hacer el recorrido en vehículos especiales 4x4 por las condiciones del camino. También, siempre asistir acompañados por guías experimentados o turistas locales que conozcan la zona para garantizar la seguridad y enriquecer la experiencia. También es recomendable llevar suficiente agua, alimentos, combustible y equipo de emergencia, ya que los servicios en la ruta son limitados.
También hay opciones de traslado en transporte público que conectan Salta con San Antonio de los Cobres y esta última con Tolar Grande. Sin embargo, la frecuencia es limitada y los horarios pueden ser irregulares. La mejor opción para tener un cronograma definido es contratar grupos de excursiones.