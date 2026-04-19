Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Los amantes de la cultura egipcia estarán encantados al conocer que en Argentina hay una pirámide que, a simple vista, se ve muy parecida a las de los antiguos faraones. Pero, lejos de tratarse de una maravilla de la humanidad, es una pirámide natural, lugar de encuentro para el turismo ubicado a poco más de 660 kilómetros de San Miguel de Tucumán.