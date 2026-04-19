Telescopios terrestres o espaciales

Cuando muchos pensaban que ya no habría sorpresas con nuevos telescopios, en junio de 2025 vio su primera luz el Observatorio Vera C. Rubin (LSST). Este es un telescopio de gran campo con un espejo de 8 metros de diámetro. Esto significa que en una sola imagen se toma una gran parte del cielo, a diferencia de los telescopios que comúnmente toman imágenes de zonas muy pequeñas. Para hacer un telescopio de gran campo con un espejo de 8 metros de diámetro se necesitaría un instrumento muy grande y difícil de maniobrar. Esto se solucionó haciendo un telescopio con 3 espejos (los telescopios tienen normalmente 2) con la novedad de que el espejo terciario está tallado dentro del primario. Con esto el telescopio se pudo acortar. La imagen se toma con una cámara CCD de 3200 megapixeles. Un celular con una muy buena cámara tiene 50 megapíxeles. Construir este telescopio fue un gran desafio. Hubo que desarrollar tecnología para tallar un espejo dentro de otro, construir una cámara muy grande y desarrollar programas para manejar la gran cantidad de datos que produce cada noche de observación. La primera imagen que se tomó mostró más de 3000 asteroides que no se conocían y varios millones de galaxias. Algo totalmente inesperado. En todas las imágenes que se obtuvieron aparecieron una gran cantidad de objetos celestes no conocidos.