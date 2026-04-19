“Alberdi en el espejo”: pensador desdoblado

En 72 minutos, Soberón aborda momentos de la turbulenta existencia del creador de las bases para elaborar la Constitución Nacional desde la construcción ficcional. Su figura es interpretada por Mario Ramírez, desdoblado en dos roles: un titiritero cuyo cuerpo y espíritu comienza a experimentar cambios inexplicables, mientras se deteriora la relación con su pareja; y el propio Alberdi, en intercambios con quienes polemizó, se peleó y se amigó (aparecen Juan Manuel de Rosas, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Srmiento y Bartolomé Mitre, entre otros, interpretados por artistas tucumanos). No es un filme lineal, sino que va desplegando su argumento en esos dos planos, en un juego artístico que le permite al director presentar al autor de “El crimen de la guerra” en sus diferentes facetas.