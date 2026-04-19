“Alberdi en el espejo”: pensador desdoblado

La figura de Juan Bautista Alberdi tiene un nuevo abordaje que abre su vida y su legado a diversas lecturas e interpretaciones. En la noche del viernes se preestrenó la película “Alberdi en el espejo”, dirigida por Fabián Soberón, en un colmado teatro municipal Rosita Ávila.
La presencia de funcionarios provinciales (como la ministra de Educación Susana Montaldo) y municipales; legisladores nacionales (estaban la senadora Beatriz Ávila y el diputado Pablo Yedlin) y provinciales; representantes de la Universidad Nacional de Tucumán (fue la vicerrectora Mercedes Leal), intelectuales, artistas, empresarios e invitados especiales, confirmó la expectativa creada en torno a la primera película que tiene al pensador tucumano como protagonista y no un personaje secundario.
En 72 minutos, Soberón aborda momentos de la turbulenta existencia del creador de las bases para elaborar la Constitución Nacional desde la construcción ficcional. Su figura es interpretada por Mario Ramírez, desdoblado en dos roles: un titiritero cuyo cuerpo y espíritu comienza a experimentar cambios inexplicables, mientras se deteriora la relación con su pareja; y el propio Alberdi, en intercambios con quienes polemizó, se peleó y se amigó (aparecen Juan Manuel de Rosas, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Srmiento y Bartolomé Mitre, entre otros, interpretados por artistas tucumanos). No es un filme lineal, sino que va desplegando su argumento en esos dos planos, en un juego artístico que le permite al director presentar al autor de “El crimen de la guerra” en sus diferentes facetas.
Sobre eso se habló en la mesa de presentación de la película, adonde se sentaron el protagonista, Soberón y la productora asociada Catalina Lonac. La primera proyección coronó la velada, con la expectativa de que sea un material de consulta y de consumo que llegue a distintos espacios y públicos, tanto de Tucumán como del país.
El equipo artístico y técnico es netamente local, lo que refuerza su identidad. En el elenco figuran Camila Caram, Facundo Nanni (también productor), Nicolás Argonz, Andrés D’Andrea, Sergio Paz, Ruth Plaate, Sandra Virgolini, Marcelo Bianco, Indio Armanini y Julieta Azcárate. La música original es de Pablo Santi y fue interpretada por el pianista Francisco Sánchez en la avant.