La misa de hoy: Dios camina con Nosotros

En este Tercer Domingo de Pascua, la Palabra de Dios nos sitúa en un camino. No en un templo, no en un momento de gloria, sino en un camino polvoriento, cotidiano, donde dos discípulos caminan tristes, confundidos, desilusionados. Han escuchado hablar de la resurrección, pero no logran comprenderla. Sus expectativas se han derrumbado y conversan sobre su frustración.

¿No es este el retrato de muchos hombres y mujeres en este 2026? Vivimos en un mundo lleno de información y también de incertidumbre. Muchos se preguntan: ¿vale la pena creer? ¿Tiene sentido el esfuerzo, el sufrimiento, la esperanza? ¿Hacia dónde vamos?

En ese contexto aparece Jesucristo. No lo hace de manera espectacular. Se acerca como un caminante más. Escucha. Pregunta. Se interesa. Este detalle es profundamente consolador: Dios no irrumpe violentamente en la vida, sino que se hace compañero de camino, incluso cuando no lo reconocemos.

Los discípulos le abren el corazón: “Nosotros esperábamos…”. Qué frase tan humana. Habla de sueños rotos, de proyectos que no se cumplieron, de una fe que tambalea. Y, sin embargo, es precisamente allí donde comienza la acción transformadora de Dios.

Jesús no elimina el sufrimiento ni borra el pasado. Hace algo más profundo: les ayuda a reinterpretar su historia. Les explica las Escrituras, les muestra que incluso el dolor tiene un lugar en el plan de Dios. Ocurre algo decisivo: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino?” El barrunto de Dios se hace sentir también en la prueba, en la soledad, porque Dios allí, en esa circunstancia se hace compañero de la Vida.

La fe cristiana no es solo entender ideas; es experimentar un corazón que vuelve a encenderse en el encuentro con Dios. Es descubrir que, incluso en medio de la oscuridad, hay una presencia que da sentido, Cristo que se hace Luz en nuestras conciencias. El momento culminante llega en un gesto sencillo: al partir el pan, lo reconocen. En lo cotidiano, en lo compartido, descubren que es Él. Cristo se hace presente en la comunidad, en la Eucaristía, en los gestos simples de amor y fraternidad. Y todo cambia. Los mismos que huían, ahora regresan. Los que estaban desanimados, ahora anuncian. Los que caminaban sin rumbo, ahora tienen dirección.

Esta es la Pascua, hermanos: no una idea abstracta, sino un encuentro que transforma la vida. Hoy nosotros podemos sentirnos como esos discípulos. Tal vez llevamos decepciones, preguntas, cansancio. Tal vez nuestra fe necesita ser reavivada. El Evangelio nos dice que no estamos solos. Cristo camina con nosotros, incluso cuando no lo vemos.

La invitación es clara: dejarnos acompañar, abrirle el corazón, escuchar su Palabra y reconocerlo en la fracción del pan. Y entonces, también nosotros podremos decir: “Ardía nuestro corazón”.

Que la Eucaristía de hoy nos ayude a pasar de la tristeza a la esperanza, de la duda a la fe, del camino sin sentido al camino con Cristo.