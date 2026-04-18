De una chance inesperada a un lugar cada vez más firme: el momento que atraviesa Arfaras en San Martín

“Siempre me quedo con la actitud”. La frase de Luca Arfaras funciona como una síntesis bastante precisa de su presente en San Martín, pero también de la forma en la que empezó a ganarse un lugar en el equipo de Andrés Yllana. El delantero llegó hace pocos meses desde otro contexto, con poco rodaje y con el desafío de adaptarse rápido a una estructura exigente, en un club que no da demasiado margen. Sin embargo, desde que le tocó entrar como titular frente a Chacarita por la lesión de Lautaro Ovando, se sostuvo dentro de la consideración y empezó a mostrarse como una variante cada vez más confiable en el frente de ataque. Ahora, en la previa del duelo contra Tristán Suárez, el escolta e invicto de la zona, su palabra también permite entender parte del momento que atraviesa el “Santo”.