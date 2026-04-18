La megaestrella internacional que llega a "La Peña de Morfi" este domingo

Resumen para apurados
- Thalía visitará por primera vez "La Peña de Morfi" este domingo en Telefe. El ciclo celebra sus 10 años con Diego Leuco y Carina Zampini en una emisión con invitados internacionales.
- Tras su regreso, el programa suma a Paz Martínez, Los 4 de Córdoba y Maggie Cullen. Además, contará con Lizy Tagliani y Maxi López en una previa exclusiva del superclásico local.
- La inclusión de figuras de renombre mundial busca consolidar el liderazgo de Telefe en el rating dominical y jerarquizar los festejos por la década de permanencia del programa.
El pasado domingo regresó "La Peña de Morfi" para celebrar sus 10 años por la pantalla de Telefe. El ciclo, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, regresó por todo lo alto y para la segunda emisión recibirá a una estrella internacional de lujo y a los máximos referentes del espectáculo nacional.
Por primera vez, la estrella mexicana Thalía llega a La Peña en un encuentro íntimo y exclusivo, con una entrevista que promete ser uno de los momentos más destacados del programa. Además, la casa de la música recibirá a Paz Martínez, el maestro de la canción, que traerá sus clásicos inolvidables.
Para seguir con una tarde a todo ritmo, Un Poco de Ruido ofrecerá un show pensado para poner a bailar a todos. El folklorazo llegará de la mano de la dulce voz de Maggie Cullen y toda la trayectoria de Los 4 de Córdoba.
El regreso de Lizy a "La Peña de Morfi"
Además, visitará La Pulpería la gran Lizy Tagliani, en una charla a fondo, llena de risas y anécdotas. Y para completar la tarde, en Lo del Turco, Maxi López llegará en la previa del superclásico para hablar de todo.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, junto a todo el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, para hacer del domingo una verdadera fiesta.