Omakase en SushiFeel: una experiencia gastronómica única con maridaje de vinos

En esta edición, realizada tanto en el local de Yerba Buena como en el de Barrio Norte de esta ciudad, la experiencia adquirió una dimensión adicional a través del maridaje, concebido como un hilo conductor entre cada plato. La armonización estuvo a cargo del chef Rodrigo Amarillo y de Fernanda López Lubian, head sommelier de Rutini Wines, con la participación de Josefina Valoys, quienes diseñaron una secuencia de vinos pensada para acompañar y potenciar cada paso.