Buscan prohibir la cesión de tierras en Campo Norte

Nuevo pulmón verde

Uno de los legisladores que más alzó la voz para reclamar que Campo Norte se transforme en parque fue el legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), quien el año pasado se opuso de manera férrea a la transferencia de tierras para canchas del club de rugby. En su momento criticó que el proyecto de construir un parque nunca se materializó a pesar de que era una promesa que llevaba unas tres décadas. La propuesta original la impulsó en su momento otro radical: Raúl Pellegrini.