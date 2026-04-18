Buscan prohibir la cesión de tierras en Campo Norte

Resumen para apurados
- José Cano presentó un proyecto para prohibir la cesión de las 19 hectáreas de Campo Norte en Tucumán, buscando garantizar su uso exclusivo como parque público ante el inicio de obras.
- Tras 30 años de postergaciones y fallidos intentos de transferencia a terceros, el Ejecutivo inició la puesta en valor mientras se propone crear un consorcio de gestión comunitaria.
- La medida busca mitigar el déficit de espacios verdes en la capital y consolidar un pulmón recreativo que beneficia a miles de vecinos, impidiendo futuras privatizaciones del predio.
La decisión del Gobierno de la Provincia de recuperar y transformar Campo Norte en un parque público parece tener un consenso casi unificado en el ambiente político. El Gobierno ya instaló carteles para anunciar el inicio de obras para la puesta en valor del predio de 19 hectáreas, con un trabajo inicial de iluminación y caminería. Y en paralelo, en la Legislatura hay proyectos que buscan que se prohíba cualquier cesión, donación, comodato, venta o transferencia de esas tierras provinciales.
El legislador radical José Cano (Radicalismo Federal) presentó un proyecto de ley con el objetivo de proteger el predio y garantizar su uso exclusivamente público. La propuesta alcanza a los inmuebles identificados con los padrones catastrales 328.904, 329.098 y 412.689, ubicados en San Miguel de Tucumán. Según el texto, el lugar deberá preservarse como “pulmón verde urbano”, y que las tierras sean destinadas de modo permanente para actividades recreativas, deportivas y culturales.
Predio social y deportivo
La propuesta prevé la creación de un consorcio de gestión comunitaria, con carácter consultivo y participativo, integrado por: tres representantes vecinales de los barrios colindantes; dos legisladores designados por la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano; dos funcionarios de la Secretaría de Espacios Verdes de la Provincia; y dos autoridades de la Municipalidad, del área de Planeamiento Urbano o Espacios Públicos.
Entre los fundamentos del proyecto se menciona que en los últimos años existieron intentos de ceder partes del predio a instituciones como el Siprosa y Lince Rugby Club, lo que generó reclamos vecinales y debates parlamentarios sobre el destino de Campo Norte. En ese sentido, se recordó que la Ley 6.919, sancionada en 1999, ya había establecido la afectación del lugar como parque público.
En un proyecto de resolución previo, no obstante, advirtió que el predio no es un terreno baldío sino un espacio social vivo donde más de 5.000 personas por fin de semana encuentran un lugar para el deporte amateur. Mencionó que, ante el déficit de espacios verdes y deportivos que sufre San Miguel de Tucumán, el Estado tiene el desafío de realizar una intervención que no sea solo estética, sino principalmente integradora.
Nuevo pulmón verde
Uno de los legisladores que más alzó la voz para reclamar que Campo Norte se transforme en parque fue el legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), quien el año pasado se opuso de manera férrea a la transferencia de tierras para canchas del club de rugby. En su momento criticó que el proyecto de construir un parque nunca se materializó a pesar de que era una promesa que llevaba unas tres décadas. La propuesta original la impulsó en su momento otro radical: Raúl Pellegrini.
Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, la Fiscalía de Estado que conduce Gilda Pedicone trabajó en la recuperación de los espacios ocupados en el terreno. “El proyecto va a ir tomando forma a medida que los recursos del Estado, el equipamiento, la maquinaria que demanda y los dineros requeridos para la inversión lo puedan convertir en parque. Ese es el deseo que perseguimos”, aseveró la funcionaria.