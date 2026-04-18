Veinte denuncias y 2.500 policías por amenazas de tiroteos en escuelas

El funcionario señaló que, de ser necesario, intensificarán la presencia en los establecimientos. Además, insistió en la responsabilidad de las familias. “Esto es innecesario porque podríamos estar presentes en otros lugares, pero estos estudiantes están cometiendo un delito y hay que caerles con todo el peso de la ley. Los padres tienen que hacerse responsables. El alumno tiene que ir a estudiar y el que haga amenazas terminará detenido”, sostuvo.