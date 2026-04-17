Murió Oscar Schmidt, el máximo anotador de la historia olímpica y una leyenda eterna del básquet

El básquet mundial perdió a Oscar Schmidt, pero su nombre seguirá ligado para siempre a una marca monumental: fue el gran anotador de una era y todavía conserva un récord que lo volvió eterno en los Juegos Olímpicos. El brasileño, fallecido a los 68 años, sigue siendo el máximo goleador histórico del torneo olímpico, con 1.093 puntos acumulados a lo largo de cinco participaciones consecutivas entre Moscú 1980 y Atlanta 1996.