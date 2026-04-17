Murió Oscar Schmidt, el máximo anotador de la historia olímpica y una leyenda eterna del básquet

Resumen para apurados
- El legendario basquetbolista brasileño Oscar Schmidt murió a los 68 años, dejando un legado histórico como el máximo anotador de los Juegos Olímpicos con un récord de 1.093 puntos.
- Apodado 'Mano Santa', disputó cinco citas olímpicas y marcó 49.737 puntos en su carrera. Es recordado por rechazar la NBA en 1984 para mantener su compromiso total con su selección.
- Su partida conmueve al deporte global. Aunque LeBron James superó su marca total en 2024, su récord olímpico permanece intacto, reafirmando su estatus de ícono eterno del básquetbol.
El básquet mundial perdió a Oscar Schmidt, pero su nombre seguirá ligado para siempre a una marca monumental: fue el gran anotador de una era y todavía conserva un récord que lo volvió eterno en los Juegos Olímpicos. El brasileño, fallecido a los 68 años, sigue siendo el máximo goleador histórico del torneo olímpico, con 1.093 puntos acumulados a lo largo de cinco participaciones consecutivas entre Moscú 1980 y Atlanta 1996.
Apodado Mano Santa, Schmidt construyó una carrera descomunal, con 49.737 puntos entre la selección de Brasil y sus clubes. Esa cifra lo convirtió durante años en el máximo anotador de la historia del básquet mundial, hasta que LeBron James superó su registro en 2024. Sin embargo, su vigencia como referencia ofensiva permanece intacta por lo que hizo en el escenario olímpico, donde ningún otro jugador logró desplazarlo de la cima.
Más allá de los números, Schmidt también dejó una decisión que marcó su trayectoria: resignó la posibilidad de jugar en la NBA, pese a haber sido elegido por los New Jersey Nets en 1984, para seguir vistiendo la camiseta de Brasil. Su vínculo con la selección fue total y quedó reflejado en récords, actuaciones memorables y una fidelidad poco común.
La Confederación Brasileña de Básquet lo despidió como un ídolo eterno. Y no exageró: su legado sigue escrito, sobre todo, en ese lugar reservado para los anotadores irrepetibles de todos los tiempos y épocas.