Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa

Resumen para apurados
- La Justicia de Dolores rechazó liberar a Lucas Pertossi, condenado a 15 años por el crimen de Fernando Báez Sosa, al considerar que su prisión preventiva es razonable y necesaria.
- La defensa alegó plazos excesivos en la prisión preventiva, pero los jueces fallaron que la gravedad del delito y la complejidad de la causa justifican mantener la medida actual.
- Pertossi seguirá preso en Melchor Romero mientras la Suprema Corte define si confirma la sentencia o eleva la pena a perpetua, según solicitan la querella y el Ministerio Público.
Un duro revés judicial sufrió Lucas Fidel Pertossi, condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Fernando Báez Sosa. La Justicia rechazó su excarcelación y seguirá preso en la Unidad 61 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en la localidad de Melchor Romero.
Los defensores del condenado habían solicitado la liberación de ese joven debido a que a su criterio se había excedido en el plazo razonable de la prisión preventiva, al señalar que pasaron más de tres años desde que se dictó el veredicto de culpabilidad y que la sentencia no estaba firme.
Lucas Pertossi, de 27 años, y los otros siete condenados, Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli fueron detenidos horas después del homicidio del joven estudiante de Derecho, ocurrido el 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brick, en Villa Gesell. Desde entonces están tras las rejas y llegaron en la condición de presos al juicio en el que se definieron las penas para todos los por entonces acusados de matar a golpes a Báez Sosa.
Según los fundamentos de la defensa, “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de detención preventiva, el estado actual del proceso, la conducta observada por Lucas Pertossi durante su alojamiento penitenciario, y las recomendaciones de la Suprema Corte provincial respecto a la revisión de la prisión preventiva, entendemos que resulta plenamente viable la adopción de una medida cautelar menos restrictiva, que permita asegurar los fines del proceso sin mantener una restricción extrema de la libertad personal”.
Ese fue el eje del reclamo elevado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, y Rolando Brown, a cargo de la Unidad Funcional de Defensa (UFD) N°2 de Dolores, quienes asumieron la representación de Lucas Pertossi en diciembre pasado.
Los letrados habían solicitado que se declare que la extensión de la prisión preventiva superó el plazo razonable compatible con su naturaleza cautelar y, en consecuencia, “se disponga la morigeración de la detención” de su asistido.
Sin embargo, en la resolución dictada por la jueza María Claudia Castro y su colega Christian Rabaia, integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Dolores, no se hizo lugar al planteo.
Crimen de Fernando Báez Sosa: los argumentos de los jueces para rechazar la excarcelación de Lucas Pertossi
“En virtud de la calificación requerida, la magnitud de la pena en expectativa, la complejidad de la causa y la existencia de riesgos procesales, debe concluirse que el encierro preventivo de los imputados Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli, Ayrton Michael Viollaz, Blas Cinalli, Luciano Pertossi y Lucas Fidel Pertossi no puede considerarse irracional o excesivo y, consecuentemente, arbitrario o ilegal, debiendo considerarse razonable, necesaria e inevitable la prisión cautelar cuestionada”, indicaron en los fundamentos.
Tanto el fiscal de Dolores, Juan Manuel Dávila, como el abogado Fabián Améndola, representante de Graciela y Silvino, los padres de la víctima, se habían opuesto al pedido de excarcelación.
El fallo de primera instancia emitido en febrero de 2023, en el juicio celebrado en Dolores, fue revisado el 22 de marzo de 2024 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que confirmó las condenas, aunque eliminó el agravante de la alevosía.
De todos modos, las condenas -cinco prisiones perpetuas y tres a 15 años de cárcel- aún no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense deberá resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima y las defensas de los ocho condenados.
En ese marco, tanto la fiscalía como los abogados de la familia de Báez Sosa apelaron la pena de 15 años impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi, al considerar que todos tuvieron la misma participación en el hecho y solicitar que se eleve la condena al máximo previsto.