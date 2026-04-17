Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa

Lucas Pertossi, de 27 años, y los otros siete condenados, Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli fueron detenidos horas después del homicidio del joven estudiante de Derecho, ocurrido el 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brick, en Villa Gesell. Desde entonces están tras las rejas y llegaron en la condición de presos al juicio en el que se definieron las penas para todos los por entonces acusados de matar a golpes a Báez Sosa.