Teatro Alberdi: reponen la ópera barroca “Dido y Eneas”

Dido es la reina de Cartago y está atrapada entre la pasión amorosa por el príncipe troyano Eneas y la implacable llamada del destino. Sometida a la acción de fuerzas naturales y sobrenaturales, su existencia se precipita hacia la tragedia en la ópera de Henry Purcell que se repondrá esta noche a las 21 en el teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), con un gran despliegue escénico en la primera producción integral del género realizada en esa sala en décadas, en su estreno a fines del año pasado, con el apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria y del Alberdi.
La creación de Purcell, con libreto de Nahum Tate, se estrenó en la década de 1680 y es considerada una de las piezas más significativas del período barroco; reúne desafíos de voz, música y danza que obligan a un trabajo aceitado de los cuerpos artísticos que intervienen en la puesta. La dirección musical está a cargo de Roberto Buffo, con Jorge de Lassaletta como regisseur y coreografía de Marcela González Cortés y Alejandra Deza, desplegada por su ballet de la Fundación Bajo Jardín. Intervienen el grupo lírico Otro Cantar y el Coro Universitario de Tucumán, dirigido por Lucas Sorroza Díaz, y el quinteto de cuerdas Alpa Puyo. Los roles principales de “Dido y Eneas” son desempeñados por los cantantes Fernanda Montero, Sergio Destassio, Agustín Estigarribia, Marta Romero y Fátima Biñón.
Concierto sacro
La formación vocal Opus Producciones Líricas, el coro Sine Nomine (ambos dirigidos por Miriam Gómez) y la orquesta sinfónica juvenil Aurora (conducida por Diego Guzmán) se presentarán esta noche a las 20.30 en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Chacabuco 570) con un concierto de música sacra compuesta por Johann Sebastian Bach, George Frideric Händel, Antonio Vivaldi, César Franck y Carl Maria von Webber. Mañana habrá una segunda función en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.
“Entre orquesta, coro y solistas, seremos más de 50 artists n escena, lo que implica un gran desafío de producción”, advierte Gómez. Como pianista estará Sonia González.