Teatro Alberdi: reponen la ópera barroca “Dido y Eneas”

La creación de Purcell, con libreto de Nahum Tate, se estrenó en la década de 1680 y es considerada una de las piezas más significativas del período barroco; reúne desafíos de voz, música y danza que obligan a un trabajo aceitado de los cuerpos artísticos que intervienen en la puesta. La dirección musical está a cargo de Roberto Buffo, con Jorge de Lassaletta como regisseur y coreografía de Marcela González Cortés y Alejandra Deza, desplegada por su ballet de la Fundación Bajo Jardín. Intervienen el grupo lírico Otro Cantar y el Coro Universitario de Tucumán, dirigido por Lucas Sorroza Díaz, y el quinteto de cuerdas Alpa Puyo. Los roles principales de “Dido y Eneas” son desempeñados por los cantantes Fernanda Montero, Sergio Destassio, Agustín Estigarribia, Marta Romero y Fátima Biñón.