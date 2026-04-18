Tucumán: el área con maíz alcanzó las 91.950 hectáreas

Respecto del maíz, la superficie sembrada alcanzó las 91.950 hectáreas, lo que representa un notable incremento interanual del 82,4% (41.530 hectáreas adicionales). Este repunte marca la recuperación de la superficie con maíz tras el fuerte impacto de la chicharrita (Dalbulus maidis) en la campaña 2023/2024, regresando a los valores históricos en las últimas campañas que rondaban las 90.000 hectáreas. El crecimiento fue generalizado en toda la provincia, destacándose los incrementos en Burruyacu (17.290 hectáreas), Leales (7.960 hectáreas) y Graneros (7.270 hectáreas).