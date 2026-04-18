Sorgo: una interesante alternativa entre los sistemas productivos del NOA

Durante el Día de campo de granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Franco Scalora, responsable del proyecto Trigo-Maíz de la entidad, coordinó la presentación de la macroparcela de maíz, conformada por 23 híbridos, incluyéndose materiales de genética templada, templada x tropical y tropical. En la presente campaña se cuenta con 11 macroparcelas de maíz distribuidas en las provincias de Tucumán, de Salta, de Santiago del Estero y de Catamarca, que tienen como objetivo evaluar el comportamiento agronómico, sanitario y productivo de híbridos comerciales de maíz en diferentes ambientes del NOA.
De la macroparcela presentada durante la jornada participaron los técnicos Alejandro Vera, Catalina Aguaysol, Sebastián Sabaté y Gonzalo Robledo, que realizaron aportes referidos a los principales aspectos sanitarios del cultivo, como también lo relacionado al manejo nutricional del maíz para la presente campaña.
Las condiciones ambientales que predominaron durante el desarrollo del maíz contribuyeron a que estos factores tuvieran un rol trascendente en el comportamiento de los diferentes materiales. Los especialistas coincidieron en que el análisis de esta información, sumado a la determinación de los rendimientos de cada híbrido, permitirá ajustar de manera más certera la elección de la genética en función del ambiente y de las principales limitantes fitosanitarias del cultivo de maíz.
Nicolás Carabajal, del proyecto Trigo-Maíz, presentó la macroparcela de híbridos de sorgo, donde participaron 12 materiales, pertenecientes a las empresas Argenetics, Advanta, Ragt, Peman, Nugrain y Quimarsem. Durante la recorrida, Carabajal y técnicos representantes de los semilleros refirieron a las principales características agronómicas y de manejo de cada uno de los materiales, resaltando el avance en la incorporación de tecnología asociada a la resistencia a herbicidas (imidazolinonas y sulfonilureas) y la tolerancia al pulgón amarillo del sorgo. Estas características permiten que el cultivo de sorgo se posicione como una alternativa interesante dentro de los sistemas productivos de la región.
Dentro de la recorrida de las macroparcelas de sorgo se presentaron ensayos referidos al manejo de malezas y plagas en este cultivo. Ignacio Defagot de la sección Manejo de Malezas de la Eeaoc, comentó sobre la importancia de la disponibilidad de materiales con resistencia a herbicidas del grupo de las imidazolinonas y sulfonilureas, que permiten incorporar al sorgo en lotes con problemas de malezas gramíneas de difícil control. También se mencionó el uso de herbicidas en posemergencia, haciendo referencia a las alternativas disponibles, momentos adecuados para su aplicación, síntomas asociados a fitotoxicidad de algunas de ellas e impacto sobre el rendimiento.
Matías Medrano, de la sección Zoología Agrícola, abordó aspectos vinculados a la dinámica, manejo e impacto del pulgón amarillo del sorgo (PAS), en materiales con y sin tolerancia a esta plaga.
Medrado mencionó que en materiales con tolerancia al PAS se observa una menor cantidad de pulgones, asociado a una evolución más lenta de esta plaga, permitiendo acortar las etapas criticas del cultivo. Esto factores contribuyen a realizar un menor número de aplicaciones para el control del PAS en comparación a materiales sin tolerancia a esta plaga.