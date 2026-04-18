Sorgo: una interesante alternativa entre los sistemas productivos del NOA

Dentro de la recorrida de las macroparcelas de sorgo se presentaron ensayos referidos al manejo de malezas y plagas en este cultivo. Ignacio Defagot de la sección Manejo de Malezas de la Eeaoc, comentó sobre la importancia de la disponibilidad de materiales con resistencia a herbicidas del grupo de las imidazolinonas y sulfonilureas, que permiten incorporar al sorgo en lotes con problemas de malezas gramíneas de difícil control. También se mencionó el uso de herbicidas en posemergencia, haciendo referencia a las alternativas disponibles, momentos adecuados para su aplicación, síntomas asociados a fitotoxicidad de algunas de ellas e impacto sobre el rendimiento.