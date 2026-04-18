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Reclamo de ruralistas: Apronor denuncia “cartelización de la producción de semillas”
Reclamo de ruralistas: Apronor denuncia “cartelización de la producción de semillas”
Hace 6 Hs

La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) emitió un nuevo comunicado, en línea de denuncia de un texto que habían difundido días atrás, que cuestionaba la postura del Gobierno nacional, que afirmaba que los volúmenes de producción en la Argentina se mantienen estancados debido a que no hay una nueva Ley de Semillas. El nuevo comunicado se titula “Cartelización de la producción de semillas y UPOV 91: el camino hacia la inmolación de productores”. “Manifestamos nuestra preocupación ante el actual escenario legislativo y regulatorio, que busca forzar la adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91. Esta medida no representa una modernización del sistema, sino una amenaza directa a la viabilidad económica del productor agropecuario”, dice la entidad presidida por Hugo Meloni, que agrupa a productores del norte.

Entre los puntos de su postura, Apronor enumeró: • DEX vs. Competitividad: mientras la región crece sin retenciones, la Argentina pretende sumar costos mediante regalías compulsivas”. • Falsa Evolución: “se denuncian ‘nuevas’ variedades que no superan en rinde a las tradicionales del NOA, pero encarecen el sistema bajo el disfraz tecnológico”. • Soberanía en Riesgo: “alertamos que el control de la producción de alimentos está quedando en manos de decisiones corporativas extranjeras”. “No aceptamos ser la moneda de cambio de acuerdos internacionales”, cierra el comunicado. El texto completo, en este enlace.


Temas Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino
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