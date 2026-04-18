La Eeaoc presentó macroparcelas de soja, maíz y sorgo, y sus variedades de poroto negro
Durante el Día de campo de la entidad, técnicos de varias áreas expusieron temas vinculados a la situación de estos cultivos en la presente campaña, con foco en la genética, y en el manejo agronómico y sanitario.
En el marco del ya tradicional Día de campo de granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se presentaron las macroparcelas de los cultivos de soja, de maíz y de sorgo, como así también de variedades de poroto negro desarrolladas por esta institución.
Durante el evento se expusieron, además, distintos temas vinculados a la situación de estos cultivos en la presente campaña. Esta jornada, que se llevó a cabo en el campo experimental en Overo Pozo (Cruz Alta), acumula más de dos décadas de trayectoria.
La actividad reunió a productores, asesores, técnicos y empresas del sector. Se presentaron los principales avances en soja, maíz, poroto y sorgo, con foco en la genética, y en el manejo agronómico y sanitario de estos cultivos.
José Sánchez, jefe de la Sección Granos de la entidad agrocientífica, coordinó la presentación de las macroparcelas de soja. Explicó que estos ensayos forman parte de una red que la Eeaoc lleva adelante desde hace 28 años. En la presente campaña, se implantaron macroparcelas en 14 localidades, distribuidas en las provincias de Tucumán, de Salta, de Santiago del Estero y de Catamarca.
Durante la jornada se presentaron dos macroparcelas correspondientes a distintas fechas de siembra: una del 16 de diciembre de 2025 y otra del 6 de enero de 2026. En ambas se utilizó como testigo una variedad de GM VI con tecnología Conkesta, En la primera fecha de siembra se mostraron 18 variedades, mientras que en la segunda fecha se incluyeron 12 materiales. Las variedades ensayadas abarcaron un amplio rango de grupos de madurez, desde GM 5.9 hasta GM 8.2, incluyéndose materiales Conkesta, Enlist y RR1. Las macroparcelas contaron con la participación de importantes semilleros, entre ellos Don Mario, Neogen, Brevant, Pioneer, Credenz, Lealsem y Nidera, quienes aportaron las principales características de los materiales evaluados.
Nahuel Ruiz de Huidobro, de la sección Granos de la Eeaoc, presentó cuatro líneas precomerciales desarrolladas por el programa de mejoramiento genético de soja de la entidad organizadora, todas con tecnología RR1.
Estas líneas corresponden a distintos grupos de madurez, incluyendo una del GM 6.5, dos del GM 7.0 y una del GM 7.5. Entre ellas se destaca una línea generada en conjunto por la sección Biotecnología y por el proyecto Soja de la Eeaoc, que incorpora un triple apilamiento de genes que confieren resistencia a enfermedades clave del cultivo, como el síndrome de la muerte súbita, el cancro del tallo y la mancha ojo de rana.
Clara Espeche, del proyecto Legumbres Secas presentó variedades de poroto negro desarrolladas por la Eeaoc. Se mostraron parcelas demostrativas de TUC 510, TUC 300, TUC 550 y TUC 570.
Espeche comentó que TUC 550, tiene como principal característica su buen comportamiento sanitario frente a mancha angular y que, además, presenta el mayor potencial de rendimiento. TUC 300 es una variedad de ciclo corto (75 días a madurez fisiológica), con una estructura de planta más compacta y rendimientos medios.
Variedad destacada
Lo más destacado fue TUC 570, la única variedad de poroto negro disponible en el medio con resistencia a la bacteriosis común. Estas características sanitarias, junto con su estructura de planta erecta, llamaron la atención de los asistentes. Además, presenta un excelente potencial de rendimiento y un tamaño de grano de 4 mm. Estas cuatro variedades obtenidas mediante cruzamientos dirigidos a mejorar el comportamiento sanitario de variedades comerciales y del propio programa de mejoramiento, se destacaron por sus rendimientos registrados en ensayos de la campaña anterior, los cuales variaron entre 2.400 y 2.900 kilogramos por hectárea, muy buena sanidad y tamaño de grano, con valores de entre 95% y 96% de calibre 4 mm.