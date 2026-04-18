La Eeaoc presentó macroparcelas de soja, maíz y sorgo, y sus variedades de poroto negro

Variedad destacada

Lo más destacado fue TUC 570, la única variedad de poroto negro disponible en el medio con resistencia a la bacteriosis común. Estas características sanitarias, junto con su estructura de planta erecta, llamaron la atención de los asistentes. Además, presenta un excelente potencial de rendimiento y un tamaño de grano de 4 mm. Estas cuatro variedades obtenidas mediante cruzamientos dirigidos a mejorar el comportamiento sanitario de variedades comerciales y del propio programa de mejoramiento, se destacaron por sus rendimientos registrados en ensayos de la campaña anterior, los cuales variaron entre 2.400 y 2.900 kilogramos por hectárea, muy buena sanidad y tamaño de grano, con valores de entre 95% y 96% de calibre 4 mm.