Girasol: más de 2 millones de hectáreas sembradas en el país

El girasol está cerrando una campaña excepcional, con más de 2 millones de hectáreas sembradas en toda la Argentina. Este crecimiento se explica debido, principalmente, a tres factores: un escenario climático favorable -en especial, en el norte del país-, un contexto comercial internacional positivo y la incorporación de nuevos híbridos que permiten al productor elegir materiales adaptados a cada región.