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Girasol: más de 2 millones de hectáreas sembradas en el país

El cultivo está cerrando una campaña excepcional.

Girasol: más de 2 millones de hectáreas sembradas en el país
Hace 6 Hs

El girasol está cerrando una campaña excepcional, con más de 2 millones de hectáreas sembradas en toda la Argentina. Este crecimiento se explica debido, principalmente, a tres factores: un escenario climático favorable -en especial, en el norte del país-, un contexto comercial internacional positivo y la incorporación de nuevos híbridos que permiten al productor elegir materiales adaptados a cada región.

En este contexto se destaca el crecimiento de RAGT Semillas, que durante los últimos años consolidó un portafolio integral de girasol con híbridos de ciclo corto, intermedio e intermedio largo. La empresa ofrece girasoles clásicos, materiales de alta tecnología Clearfield®, híbridos de alto potencial y un híbrido alto oleico con tecnología Clearfield®. Además, RAGT es la única empresa del mercado con híbridos precoces disponibles.

Agustín Cantó, gerente de Desarrollo de RAGT Semillas, dijo que tienen materiales adaptados a cada región, que se ajustan a todas las áreas geográficas desde el norte hasta el sur del país, y eso es algo que el productor valora.

Según el especialista, la estrella de la campaña pasada fue el segmento de alto oleico. En ese mercado se destaca RGT Charlotte CL AO, un material que está mostrando rendimientos muy altos, con resultados destacados en el sur del país.

Entre las novedades evaluadas a campo se destacó RGT Arllem CLP, un híbrido de alto potencial, de precocidad intermedia-corta, recomendado para Buenos Aires, para el sur y para centro de Santa Fe, para Entre Ríos, para Córdoba y para La Pampa, con excelente estabilidad y muy buen rendimiento.

En cuanto al balance de la campaña, Cantó subrayó que el girasol cierra un muy buen año en rindes y precios, consolidándose como una excelente opción dentro de los cultivos de verano.

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