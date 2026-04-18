CampoLimpio impulsó una jornada sobre la Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios

Por su parte, Pisanu destacó: “Esta mesa es representativa del poder de las provincias. El sistema habla, y tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que nos está diciendo. Los nuevos desafíos asociados a la temática ambiental requieren soluciones innovadoras. No hay respuestas únicas: lo que funciona en un territorio puede no funcionar en otro, y ahí está el desafío de animarnos a pensar nuevas ideas y adaptarnos a cada realidad; el paso siguiente es asegurar que todos los actores puedan implementar el sistema de manera efectiva”.