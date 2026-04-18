La suba del gasoil eleva los gastos en soja y en maíz

Las proyecciones indican incrementos en los costos; en especial, debido a la suba del gasoil (55%) y de la mano de obra (20%), considerando junio de 2025 y abril de 2026. Esto eleva los gastos de barbecho a cosecha y los rindes de indiferencia, por subas en los gastos de cosecha y flete. Recordando que el rendimiento de indiferencia son las toneladas de un producto necesarias para cubrir un nivel de gastos a un determinado precio. En maíz, estos rindes se oscilarían entre 3,6 y 5,1 toneladas por hectárea (t/ha) para la producción en tierra propia, y entre 4,8 y 6,2 t/ha en campos arrendados, teniendo en cuenta un precio de futuro de U$S 183 la tonelada (futuro de julio de 2026). Mientras que en soja, los rindes de indiferencia se ubicarían entre 1,3 y 1,7 t/ha en campo propio, y entre 1,8 y 2,3 t/ha en arriendo, para un precio de U$S 326 la tonelada (futuro de mayo de 2026). Asimismo, se considera para ambos cultivos, además del gasto de barbecho a cosecha, un gasto de administración de U$S 100 por hectárea, un valor de arriendo de U$S 145 por hectárea y un flete al puerto de U$S 52 por tonelada.