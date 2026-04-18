Esta campaña Dalbulus maidis apareció en maíces recientemente implantados

También se remarcó el comportamiento susceptible de las nuevas variedades de soja frente a estas patologías y se comentó sobre las estrategias de manejo (momento de aplicación, fungicidas utilizados, comportamiento varietal, etcétera). Además, se señaló que en Tucumán se detectó roya asiática el 16 de marzo del año en curso, llegando a alcanzar valores de incidencia del 100% y valores de severidad variables entre un 1% y el 70%, dependiendo del manejo, de la fecha de siembra y del estado fenológico del cultivo.