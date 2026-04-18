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Esta campaña Dalbulus maidis apareció en maíces recientemente implantados

Durante el Día de campo de granos de la Eeaoc, técnicos destacaron que el escenario exige monitoreos rigurosos y evaluaciones sistemáticas de síntomas.

ALERTA. En enero, el avance de la cosecha del maíz primaveral en el sur promovió la migración de adultos hacia lotes con maíces estivales en estadios iniciales. ALERTA. En enero, el avance de la cosecha del maíz primaveral en el sur promovió la migración de adultos hacia lotes con maíces estivales en estadios iniciales.
Hace 6 Hs

Durante el tradicional Día de Campo de soja, maíz, poroto y sorgo que realizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en el campo experimental en Overo Pozo (Cruz Alta) -mediante el programa Granos-, productores y técnicos obtuvieron información muy importante sobre los estados fitosanitarios de la soja y del maíz.

Sebastian Reznikov, de la sección Fitopatología de la entidad agrocientífica, comentó sobre el estado fitosanitario de la soja en el NOA durante la campaña 2025/2026. Dentro de las enfermedades que afectaron la parte aérea de este cultivo se destacó la importancia de mancha ojo de rana (Cercospora sojina), de mancha anillada (Corynespora cassiicola), y de roya asiática (Phakopsora pachyrhizi).

En cuanto a mancha ojo de rana, los valores de incidencia alcanzaron el 100% y los valores de severidad llegaron al 70% en lotes sembrados con variedades susceptibles. En cuanto a mancha anillada, la presencia en esta campaña fue muy importante llegando a valores de incidencia del 100% y severidades de un 40%, ocasionando defoliación anticipada en lotes con variedades susceptibles.

También se remarcó el comportamiento susceptible de las nuevas variedades de soja frente a estas patologías y se comentó sobre las estrategias de manejo (momento de aplicación, fungicidas utilizados, comportamiento varietal, etcétera). Además, se señaló que en Tucumán se detectó roya asiática el 16 de marzo del año en curso, llegando a alcanzar valores de incidencia del 100% y valores de severidad variables entre un 1% y el 70%, dependiendo del manejo, de la fecha de siembra y del estado fenológico del cultivo.

Por último, en lotes comerciales de soja sembrados tarde y con variedades de grupo de madurez largos, se recomendó continuar con el monitoreo semanal para hacer un seguimiento y ver cómo evoluciona la roya asiática de la soja.

Actualmente se puede acceder a los informes semanales sobre la situación sanitaria del cultivo de la soja en el NOA. Estos se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Eeaoc, www.eeaoc.org.ar.

Plagas

Alejandro Vera -de la sección Zoología Agrícola- abordó los principales aspectos relacionadas a plagas del cultivo de maíz en la presente campaña. La charla técnica se centró en Spodoptera frugiperda, especie de relevancia, debido a su elevado potencial reproductivo y a su marcada capacidad migratoria, lo que le permite completar múltiples generaciones a lo largo del ciclo del cultivo.

Durante la campaña 2025/2026, la tecnología Vip3Aa20 comenzó a evidenciar fallas de control, una situación que ya se había manifestado en siembras tempranas, con mayor intensidad en regiones como el Litoral y el NEA. Sin embargo, en Tucumán se observa una situación incipiente de cambio de susceptibilidad, aún con baja incidencia de daño sobre materiales con tecnología Vip3Aa.

Respecto de la “chicharrita del maíz” (Dalbulus maidis), durante esta campaña evidenció una aparición temprana en maíces recientemente implantados, que obligaron a implementar controles químicos desde las primeras etapas del cultivo.

En el sur de la provincia, durante enero, el avance de la cosecha del maíz primaveral promovió la migración de adultos hacia lotes vecinos con maíces estivales en estadios iniciales, generando incrementos poblacionales rápidos y puntuales. En el este y noreste de Tucumán, la combinación de reservorios invernales y maíces voluntarios favoreció infestaciones precoces sobre siembras estivales, lo que también demandó intervenciones desde el inicio del ciclo.

En este contexto, se sumó la aparición repentina de síntomas de achaparramiento del maíz, asociada a condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo del fitoplasma, con una intensificación marcada de la sintomatología en las últimas semanas de marzo y en abril.

Frente a una campaña con una dinámica distinta a la de años previos, el escenario requiere sostener monitoreos rigurosos, evaluaciones sistemáticas de síntomas y, sobre todo, consolidar un proceso continuo de aprendizaje para optimizar las estrategias de manejo.

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