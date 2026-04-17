El crack sin gloria: Neymar y su última bala rumbo al Mundial

Neymar… Para los amantes del fútbol, su nombre levanta nostalgia. Sus primeras gambetas en Santos, ese chico de peinado extravagante que desbordaba sin pedir permiso. Su llegada al Barcelona para formar un tridente histórico con Lionel Messi y Luis Suárez. O aquella Champions de 2020, cuando llevó al PSG a su primera final. Neymar es un jugador de momentos. Y no sería exagerado ubicarlo como el mejor tercero de la última década: sólo por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. Después de ellos, en casi cualquier debate, aparecía su nombre casi por inercia. Pero hoy ese mismo jugador ya no ocupa ese lugar. En Brasil, su consideración cambió. Y su presencia en el Mundial 2026, por primera vez en años, no está garantizada.