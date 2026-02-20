Neymar sembró dudas sobre su futuro tras el regreso al Santos: ¿se retira a fin de año?
A los 34 años, el astro brasileño reconoció que el 2026 podría ser su último año en las canchas. Entre el sueño del Mundial y el desgaste físico, el delantero vive un presente de redención en el club de sus amores.
Neymar Jr. volvió a casa, pero el reencuentro con el Santos trajo consigo una revelación que pocos esperaban tan pronto. Tras ser la pieza fundamental para evitar el descenso del "Peixe" en 2025 y sellar una clasificación agónica a la Copa Sudamericana, el crack brasileño rompió el silencio con una confesión que puso en guardia a todo el continente: el retiro definitivo es una posibilidad real para finales de este año.
A sus 34 años, y en una reciente entrevista, el delantero dejó claro que su corazón será el que marque el pulso de su carrera de aquí en adelante. Aunque el Mundial 2026 aparece como su gran obsesión personal y el desafío máximo para su selección, Neymar admitió que vive el paso a paso sin mirar demasiado el calendario a largo plazo. "No sé qué va a pasar, puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme", lanzó el ex Barcelona y PSG, abriendo una puerta que hasta ahora parecía cerrada bajo llave por su innegable jerarquía técnica.
El camino de regreso no ha sido sencillo para el "10". Durante la temporada pasada, el atacante priorizó la supervivencia institucional del Santos por encima de su propia integridad física, postergando una artroscopia en el menisco de su rodilla izquierda que finalmente se realizó al concluir el certamen brasileño. Con un registro de 11 goles y 4 asistencias en 28 partidos durante el ciclo anterior, el astro reapareció recientemente bajo las órdenes del argentino Juan Pablo Vojvoda, sumando sus primeros 45 minutos de 2026 en la goleada ante Velo Clube. Su meta actual es recuperar la plenitud física para competir sin miedos y encarar lo que, según sus propias palabras, podría ser la función de despedida de su carrera profesional.