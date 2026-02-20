Neymar sembró dudas sobre su futuro tras el regreso al Santos: ¿se retira a fin de año?

El camino de regreso no ha sido sencillo para el "10". Durante la temporada pasada, el atacante priorizó la supervivencia institucional del Santos por encima de su propia integridad física, postergando una artroscopia en el menisco de su rodilla izquierda que finalmente se realizó al concluir el certamen brasileño. Con un registro de 11 goles y 4 asistencias en 28 partidos durante el ciclo anterior, el astro reapareció recientemente bajo las órdenes del argentino Juan Pablo Vojvoda, sumando sus primeros 45 minutos de 2026 en la goleada ante Velo Clube. Su meta actual es recuperar la plenitud física para competir sin miedos y encarar lo que, según sus propias palabras, podría ser la función de despedida de su carrera profesional.