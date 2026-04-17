Los salarios registrados subieron 1,8% en febrero y volvieron a perder frente a la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que los ingresos de los trabajadores registrados aumentaron 1,8% promedio en febrero. Sin embargo, el dato confirma una nueva pérdida del poder adquisitivo, ya que la suba quedó por debajo de la inflación del mes. Hay que recordar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,9% en el segundo mes del año, lo que implica que los salarios quedaron 1,1 puntos porcentuales por detrás del ritmo inflacionario.