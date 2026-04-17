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Los salarios registrados subieron 1,8% en febrero y volvieron a perder frente a la inflación

El índice del Indec reflejó que los ingresos formales quedaron 1,1 puntos por debajo del IPC. El sector privado fue el más afectado, mientras que los trabajadores provinciales lograron empatar la suba de precios.

SALARIOS. Perdieron contra la inflación en el segundo mes de 2026. SALARIOS. Perdieron contra la inflación en el segundo mes de 2026.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Indec informó que los salarios registrados en Argentina subieron 1,8% en febrero, perdiendo contra una inflación del 2,9% debido al rezago en los ajustes de los haberes.
  • El sector privado fue el más afectado con una suba de solo 1,6%, mientras que los empleados provinciales lograron empatar al IPC. Los estatales nacionales apenas subieron un 0,6%.
  • Este dato confirma un deterioro del poder adquisitivo de 1,1 puntos en el mes. La brecha salarial presiona el consumo interno y obliga a reabrir paritarias en el corto plazo.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que los ingresos de los trabajadores registrados aumentaron 1,8% promedio en febrero. Sin embargo, el dato confirma una nueva pérdida del poder adquisitivo, ya que la suba quedó por debajo de la inflación del mes. Hay que recordar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,9% en el segundo mes del año, lo que implica que los salarios quedaron 1,1 puntos porcentuales por detrás del ritmo inflacionario.

El deterioro fue más marcado en el sector privado. De acuerdo con el organismo estadístico, los ingresos de los trabajadores formales del ámbito empresarial crecieron 1,6% en febrero, es decir, 1,3 puntos menos que el IPC.

En el sector público, la diferencia fue más acotada, aunque también negativa. Los empleados estatales recibieron en febrero de 2026 un incremento salarial del 2,3%, ubicándose 0,6 puntos por debajo de la inflación.

Dentro de la administración pública, las disparidades fueron significativas. Los trabajadores de la administración nacional resultaron los más perjudicados, con una suba de apenas 0,6%. 

En contraste, los empleados de las jurisdicciones provinciales tuvieron un aumento promedio del 2,9%, siendo los únicos que lograron equiparar la evolución de los precios durante el mes.

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